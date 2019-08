Juventus | Dybala non dovrebbe allenarsi fino al 5 agosto | la Joya riflette sul futuro

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Questi sono giorni molto caldi in casae Fabio Paratici è a Londra per trattare con il Manchester United. I bianconeri vorrebbero cedere Pauloagli inglesi e avere in cambio Romelu Lukaku. La Juve vuole un vero numero 9 e sembra averlo trovato nel belga. Ma affinché questa trattativa possa andare in porto serve che là tutti i tasselli vadano al loro posto. Al momento l'ostacolo più grande è Paulo. L'argentino chiede un ingaggio molto alto al Manchester United proprio perché non vorrebbe lasciare la Juve è se proprio deve farlo lo vuole fare per guadagnare di più. Adesso non resta che attendere quale sarà la decisione dell'argentino. Paulo, in questo momento, è a casa sua a Torino e non sarà alla Continassaal 5giorno in cui per i bianconeri termineranno le sue vacanze. La Juve lavora su più tavoli Per lasarà probabilmente un weekend ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala è appena atterrato a Torino. Ora lo spostamento verso la Continassa // Dybala has landed in Turi… - DiMarzio : #Juventus, #Dybala non sarà in campo fino al 5. Prosegue la trattativa con lo #United ?? - romeoagresti : Oltre allo scambio tra #Dybala e #Lukaku, #Juventus e #ManUtd oggi hanno parlato anche di #Mandzukic. Altro fronte… -