Camera | un’ora di dibattito su proposta di permettere allattamento in Aula mentre si

(Di venerdì 2 agosto 2019) Oltre un’ora. Tanto è durata a Montecitorio la discussione, decisamente animata, sull’opportunità di consentire o meno alle neomamme di allattare indurante l’esame dell’Assemblea, in modo da poter esercitare il diritto di votare i provvedimenti. Con i partiti divisi anche al proprio interno tra nettamente contrari (in gran parte uomini) e favorevoli, inedite sintonie tra schieramenti solitamente lontani e con il presidente Roberto Fico più volte costretto a richiamare e rimproverare i colleghi per il brusio. Tutto è nato da un ordine del giorno firmato dalla deputata dei 5 stelle Paola Carinelli (approvato durante l’esame del bilancio interno della) che chiedeva di “prevedere all’interno dell’apposite postazioni per consentire alle deputate che ne dovessero fare richiesta di poter allattare durante lo svolgimento delle ...

