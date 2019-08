Nautica – Lo scafo Baglietto 10233 in cantiere per le fasi di allestimento GALLERY

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il nuovono.di 48m è arrivato nei giorni scorsi nelnavale di La Spezia per ledidopo uno spettacolare trasferimento lungo il canale dei Navicelli di Pisa dove era in costruzione presso un fornitore diL’imbarcazione, costruita in speculazione e disponibile alla vendita, è giunta inper completare l’e sarà disponibile per consegna a partire dall’autunno del prossimo anno. Il progetto, evoluzione dei fortunati MY Andiamo e Silver Fox, porta la firma di Francesco Paszkowski Design per gli esterni e rappresenta uno dei modelli di punta della linea T-Line offerta dal. Come nelle precedenti costruzioni il Designer ed ilhanno voluto inserire delle novità stilistiche e funzionali nel progetto mantenendo così la tradizione di arricchire ad ogni passo una piattaforma già consolidata ...

lulopdotcom : #excellence #nautica #baglietto #monacoyachtshow #mys2019 Prima prova in mare per il my Severin°s, scafo no. 10225… -