Jorginho | “le differenze tra Sarri e Lampard?” | il centrocampista risponde così

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) “e’ stato il mio allenatore: abbiamo lavorato assieme per quattro anni ma era giunto il momento di prendere due strade diverse. Gli sono molto grato per avermi dato l’opportunita’ di venire qui a Londra e per tutto cio’ che ho imparato da lui”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports deldel Chelseasu Maurizio, adesso sulla panchina della Juventus. “Ora e’ una nuova pagina, ho un nuovo allenatore, devo lavorare sodo e imparare molto anche da lui. Dobbiamo guardare avanti”, ha detto ilex Napoli. Sulletra i due tecnici: “La loro eta’ (ha 60 anni, Lampard 41, ndr) e i loro principi tattici. La carriera di Lampard parla da sola. Tutti possono vedere cosa ha fatto come giocatore, non solo per questa squadra ma per il ...

