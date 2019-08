Fiorella Mannoia si commuove per l' omaggio di una piccola fan

“Dammi i soldi”. Paura per Fiorella Mannoia - la polizia a casa sua nel cuore della notte : Paura per Fiorella Mannoia, costretta a chiamare la polizia l’altra notte per bloccare una stalker. È successo nella notte tra lunedì e martedì. La stalker, una 31enne romana, si è presentata sotto l’abitazione della cantante nel quartiere di Torpignattara. A quanto si apprende dalle colonne del Messaggero, avrebbe citofonato a lungo e poi con una panca ha provato a sfondarne la porta. Fiorella Mannoia, che ha sempre vissuto con la massima ...

Fiorella Mannoia - incubo finito : fermata la stalker che ha provato a entrare in casa sua : Brutta esperienza per Fiorella Mannoia: la cantante ha dovuto infatti fronteggiare una vera e propria violazione della sua privacy nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio perché una sua fan ossessionata si è presentata sotto casa sua, a Torpignattara, e ha cercato in tutti i modi di entrare. La donna, di 31 anni, ha urlato e citofonato a lungo, provando persino a sfondare la porta con una panca, come racconta Il messaggero. La cantante si ...

Arrestata la stalker di Fiorella Mannoia. Pretendeva biglietti gratis : È stata Arrestata la stalker di Fiorella Mannoia che da anni perseguitava l’artista e la sua famiglia. Come riportato da alcuni quotidiani, la donna 31enne, martedì 30 luglio, si è recata nell’abitazione della cantante e ha cominciato a batterle i pugni sulla porta con l’illusione di essere ricevuta. L’obiettivo della fan-stalker era quello di ottenere da Fiorella Mannoia biglietti gratis per i ...

Annunciata una nuova data di Fiorella Mannoia - info e biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data di Fiorella Mannoia al lungo tour che l'artista romana ha concepito per Personale, suo ultimo album di inediti dal quale ha estratto i singoli Il Peso Del Coraggio e Il Senso. La nuova data prevista per il supporto di Personale è in programma per il 21 dicembre a Reggio Emilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Le modalità di consegna sono quelle abituali, ...

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco/ 'Bonnie e Clyde' : feeling non solo sul palco… : Fiorella Mannoia ed il fidanzato Carlo Di Francesco come 'Bonnie e Clyde': lo scatto social conquista tutti. La coppia sempre più unita non solo sul palco.

Emma Marrone sotto attacco dagli hater : la difendono Tommaso Paradiso e Fiorella Mannoia : “Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza”: così, via social, Emma Marrone ha commentato uno dei video diventati virali nei giorni scorsi in cui si distinguevano gli insulti sessisti, violenti e volgari che alcuni hanno rivolto a Carola Rackete, la protagonista del caso SeaWatch. ...

Fiorella Mannoia canta “se non riesci a camminare per paura di cadere” e mentre pronuncia queste parole - cade : FQ Magazine Lorella Cuccarini con il volto tumefatto: “Schiantata al suolo per colpa di una buca” Siamo al Foro Italico di Palermo per il Radio Italia Live, la kermesse che vede alternarsi sul palco molti nomi del panorama musicale italiano. Quello che accade a Fiorella Mannoia sa molto di gag, anche se ovviamente involontaria. La Mannoia stava, ...

Canta per paura di cadere! E Fiorella Mannoia scivola sul palco : Fiorella Mannoia si esibisce a piedi nudi e scivola sul palco. Proprio mentre Canta il verso "se non riesci a camminare per paura di cadere". Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare per paura di cadere". Versi che si sono trasformati in una "gaffe" per Fiorella Mannoia che ieri - durante l'esibizione in diretta su Radio Italia - è scivolata sul palco.\\ La Cantante si stava esibendo al Foro ...

Fiorella Mannoia : “Sally? Vasco mi disse che l’aveva scritta per me e non lo sapeva. Uno dei più bei complimenti mai ricevuti” : Le immagini inedite di Fiorella Mannoia che fanno parte delle testimonianze confluite nel docuconcerto “Siamo Solo Noi” di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi, in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno. La cantautrice parlando di Vasco ricorda: “Quando alcuni giornalisti gli hanno chiesto cosa ne pensasse della versione di Sally cantata da me, lui rispose: l’ho scritta per lei e non lo sapevo. Penso che sia uno dei ...

SEAT MUSIC AWARDS 2019 - 6 GIUGNO/ Diretta e scaletta cantanti : canta Fiorella Mannoia : SEAT MUSIC AWARDS 2019, Arena di Verona: Diretta, cantanti e premi live del 6 GIUGNO 2019. I TheGiornalisti star della serata?