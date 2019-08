Dall' Inghilterra | Cristiano Ronaldo avrebbe detto si a scambio Dybala-Lukaku

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra : “Dybala chiede allo United stipendio più alto di quello di Pogba” : Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve. Nel frattempo, dall’Inghilterra ...

Dall’Inghilterra : “Napoli su Zaha - pronta maxi offerta per il giocatore” : Napoli su Zaha, il Daily Mail annuncia offerta per il giocatore del Crystal Palace Dall’Inghilterra: “Napoli su Zaha, pronta maxi offerta per il giocatore”. Stiamo parlando di una proposta da 65 milioni al Crystal Palace per l’ ivoriano che vuole trasferirsi all’ estero per giocare la prossima edizione della Champions League. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Napoli lancerà un’ offerta da 60 ...

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : Juve vorrebbe scambio Dybala-Lukaku entro la settimana : La Juventus ha ripreso ufficialmente la preparazione fisica dopo la tournée asiatica, nella quale ha affrontato Tottenham, Inter (per l'International Champions Cup) e una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Gran parte del lavoro di Maurizio Sarri riguarderà in particolar modo la tattica, mentre la dirigenza bianconera è impegnata sul mercato soprattutto per piazzare alcuni esuberi. Il 31 luglio ci saranno le visite e la ...

Calciomercato Napoli - Dall’Inghilterra : “Pepé verso l’Arsenal” : Calciomercato Napoli, gli azzurri rischiano di rimanere senza nulla in mano. Dopo la notizia proveniente dalla Spagna, in attesa di conferma, secondo cui James Rodriguez sia stato tolto dal mercato dal Real Madrid, potrebbe presto sfumare anche l’altro obiettivo partenopeo, Nicolas Pepè. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” L’attaccante ivoriano, infatti, sosterrà le ...

Kia Stinger GT420 - Dall'Inghilterra per i track day : La filiale inglese della Kia ha realizzato la Stinger GT420, un esemplare unico pensato per la guida in pista nei track day. Partendo dalla base della versione di serie della Stinger con motore V6 biturbo, i tecnici hanno sviluppato una serie di modifiche ad hoc in collaborazione con lo Hyundai Motor Europe Technical Centre di Rüsselsheim.428 CV dal V6 3.3 biturbo. L'esemplare utilizzato dalla Casa è il primo giunto in Inghilterra ...

Franky Zapata - l’”uomo volante” - sfida la Manica : Dalla Francia all’Inghilterra su una minuscola tavola a 140km/h : Dopo lo show sull’avenue parigina degli Champs-Elysées in occasione della Festa Nazionale del 14 luglio, Franky Zapata, l”uomo volante’, tenta un’altra grande impresa. Domani mattina, il quarantenne francese tornerà sulla sua ‘Flyboard‘ – la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita – per tentare la trasvolata della Manica. Il decollo è fissato a Sangatte, nel nord della Francia, alle ...

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra propongono un nuovo nome per la fascia : Sarri ha chiesto Rose : Due importanti innesti a centrocampo, due in difesa ed uno in attacco (da valutare) e il colpaccio De Ligt. Ma la Juve non ha finito il suo lavoro in entrata. Dall’Inghilterra riferiscono di un nome nuovo per la fascia sinistra qualora Luca Pellegrini dovesse andar via e serva un alternativa ad Alex Sandro. Il ‘Daily Mail‘ riporta di un interesse di Maurizio Sarri verso il terzino del Tottenham Danny Rose. Gli Spurs ...

Dall’Inghilterra : Maguire al Manchester United per 89 milioni - lunedì le visite : Secondo il ‘Sun’, Manchester United e Leicester hanno trovato l’accordo per Harry Maguire: diventerà il difensore più pagato della storia del calcio.“powered by Goal”In attesa di definire la situazione di Pogba e Lukaku, possibili se non probabili partenti, il Manchester United apparecchia un altro super colpo in entrata: Harry Maguire si appresta a diventare un nuovo giocatore dei Red Devils.Secondo il ‘Sun’, ...

Calciomercato Juventus : Kean in uscita - offerta sontuosa Dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: Tuttosport svela un retroscena sul futuro di Moise Kean. Secondo la testata giornalistica sportiva torinese, l’attaccante della nazionale under 21, accostato fortemente nelle scorse settimane all’Ajax,starebbe per ricevere un’offerta sontuosa dall’Inghilterra. Quale futuro per Moise Kean? L’attaccante può lasciare la Juventus, ma i bianconeri valuterebbero una opzione di riacquisto per ...

Un messaggio nella bottiglia per una vittima della strage di Manchester ha viaggiato Dall'Inghilterra alla Puglia : Una bottiglia sigillata con dentro preghiere e ricordi di una madre delle vittime dell'attentato alla Manchester Arena del 2017 è stata trovata sulla spiaggia di Torre Vado, sulla costa del comune di Morciano di Leuca, nel Salento. nella bottiglia, chiusa ermeticamente con un tappo e della cera, vi erano scritti struggenti rivolti alla 14enne Sorrell Leczkowski, deceduta nell'attacco terroristico insieme ad altre 21 persone al ...

Calciomercato - le ultime trattative : Dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba Dalla Juve - ufficialità Inter e Samp : Il mercato italiano ed estero prosegue tra indiscrezioni ed ufficialità. Dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juventus. Secondo il Daily Mail, infatti, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved avrebbe comunicato a Mino Raiola, agente del centrocampista francese, che al momento sono altri gli obiettivi. L’Inter nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Ionut Radu dal Genoa. Il ...

Calciomercato Napoli - Dall’Inghilterra : interesse per l’esterno Kieran Tierney : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione del club azzurro è quella di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, la squadra si è rinforzata molto soprattutto con l’arrivo di Manolas ed altri colpi sono vicini alla conclusione. Nel frattempo arriva un’indiscrezioni da parte del tabloid britannico ‘The Telegraph’ che parla di un interessamento ...

Dall'Inghilterra : Sarri e la Juventus avrebbero scaricato Higuain (RUMORS) : L'arrivo di Maurizio Sarri è stato accolto in Italia con sorpresa ma allo stesso tempo con piacere dagli addetti ai lavori: la scelta della dirigenza bianconera di affidarsi ad un tecnico che fa del gioco propositivo ed offensivo la sua strategia principale è sicuramente innovativa per una Juventus che ha sempre puntato solo a vincere, lasciando lo spettacolo alle altre squadre. Di certo il tecnico toscano avrà una rosa di notevole livello, ...

Mondiali di calcio - Alex Morgan divide con l’esultanza del tè contro l’Inghilterra a poche ore Dall’Independence Day : Il campionato mondiale di calcio femminile è ormai giunto alle battute finali. Gli Stati Uniti si sono già assicurati la finale con una vittoria per 2 a 1 sull’Inghilterra, nell’attesa di conoscere chi, tra Paesi Bassi e Svezia, sarà la loro avversaria per il titolo. Ma non sono solo le performance atletiche della squadra statunitense ad attirare l’attenzione. Infatti, anche l’esultanza dell’attaccante Alex Morgan dopo un goal proprio contro ...