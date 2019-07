Sicilia : Cgil - ‘Consulta infrastrutture sia spartiacque per isola’ (2) : (AdnKronos) – “Seguirà l’insediamento di tavoli specifici per entrare nel merito di ogni questione, rimuovere eventuali ostacoli alla spesa e all’ attività dei cantieri – spiegano Mimma Argurio (Cgil), Franco Spanò (Filt) e Mario Ridulfo (Fillea) – Abbiamo chiesto di allargare i tavoli alle associazioni datoriali e al Cas e di accelerare i tempi del confronto di merito”. Un confronto che, sostiene ...

Scuola : Flc Cgil Sicilia - 'immissioni in ruolo non bastano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall'aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno". Lo dice il segretario regionale della

Scuola : Flc Cgil Sicilia - ‘immissioni in ruolo non bastano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall’aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno”. Lo dice il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.“Il problema si pone, come abbiamo già detto più volte, per il sostegno – ...

Spi Cgil - Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia contro l’assessorato regionale alla salute : Al centro dell'incontro tra i segretari generali Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano, rappresentanti sindacali delle sigle Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia che si è tenuto a Enna, i temi di sanità e welfare. I sindacati a fianco dei lavoratori Un bilancio negativo quello tracciato dalle sigle dei pensionati Cgil, Cisl e Uil a seguito di una presa di consapevolezza dell'attuale situazione delle politiche sociali, attuata dai ...

Autonomia : Flc Cgil Sicilia - 'scuola e istruzione devono restarne fuori' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che la scuola e l’istruzione restino completamente fuori dal progetto del governo sull’Autonomia differenziata. Le pretese avanzate dalle Regioni che invocano l’Autonomia differenziata non fanno altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, in termini di

Autonomia : Flc Cgil Sicilia - ‘scuola e istruzione devono restarne fuori’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che la scuola e l’istruzione restino completamente fuori dal progetto del governo sull’Autonomia differenziata. Le pretese avanzate dalle Regioni che invocano l’Autonomia differenziata non fanno altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, in termini di qualità e di diritti negati agli studenti e ai lavoratori. A Palermo come a Milano la scuola deve offrire le ...

Autonomia : Cgil - 'da Sicilia no netto e forte' (3) : (AdnKronos) - Sull’Iva "occorre rivedere la vigente aliquota di compartecipazione, superiore al 3%, in modo da recuperare, aumentandola di un punto circa, 700 milioni da destinate al finanziamento della spesa corrente e agli investimenti per restringere il divario con le aree più sviluppate del Paes

Autonomia : Cgil - 'da Sicilia no netto e forte' (2) : (AdnKronos) - Secondo la Cgil, la Sicilia, che "con le entrate non riesce a coprire le spese correnti", deve rivendicare "un adeguamento delle aliquote che saranno retrocesse pari alle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ricordando che la Sicilia versa quasi totalmente il gettito Irpef per

Autonomia : Cgil - 'da Sicilia no netto e forte' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Sull'Autonomia differenziata mi pare che il presidente della Regione abbia una posizione troppo morbida: chiede un incontro con l’obiettivo della 'riduzione del danno'. Dopo mesi di silenzio non è certo quello che ci aspettavamo relativamente a un progetto che produrr

Autonomia : Cgil - ‘da Sicilia no netto e forte’ (2) : (AdnKronos) – Secondo la Cgil, la Sicilia, che “con le entrate non riesce a coprire le spese correnti”, deve rivendicare “un adeguamento delle aliquote che saranno retrocesse pari alle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ricordando che la Sicilia versa quasi totalmente il gettito Irpef per la compartecipazione alla spesa sanitaria”. Per quanto riguarda l’art.36, evidenzia il sindacato, “va ...

Autonomia : Cgil - ‘da Sicilia no netto e forte’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Sull’Autonomia differenziata mi pare che il presidente della Regione abbia una posizione troppo morbida: chiede un incontro con l’obiettivo della ‘riduzione del danno’. Dopo mesi di silenzio non è certo quello che ci aspettavamo relativamente a un progetto che produrrà una rottura del Paese sia sul piano economico che su quello culturale e sociale e sul quale dunque il no ...

Autonomia : Cgil - ‘da Sicilia no netto e forte’ (3) : (AdnKronos) – Sull’Iva “occorre rivedere la vigente aliquota di compartecipazione, superiore al 3%, in modo da recuperare, aumentandola di un punto circa, 700 milioni da destinate al finanziamento della spesa corrente e agli investimenti per restringere il divario con le aree più sviluppate del Paese”. Per quanto riguarda il contributo di solidarietà nazionale, “la Regione – sottolinea Mannino – ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil torna a chiedere incontro alla Regione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati dalle istituzioni politiche. Da tempo chiediamo un incontro per affrontare la tragedia immane che sta per rovesciarsi sul quotidiano, fondamentale punto di riferimento dell'informazione cittadina e regionale"

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil torna a chiedere incontro alla Regione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati dalle istituzioni politiche. Da tempo chiediamo un incontro per affrontare la tragedia immane che sta per rovesciarsi sul quotidiano, fondamentale punto di riferimento dell’informazione cittadina e regionale”. Così il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Ross che torna a chiedere al governo regionale un incontro per ...