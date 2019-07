Nasconde l' auricolare sotto al turbante per copiare al quiz della patente ma finisce in

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Prova adurante l’esamemain ospedale. Un indiano di 39 anni si è presentato alla Motorizzazione di Firenze con uninfilato nelle orecchie, nascostoil, ed un telefono per mandare le domande ad un complice. Il trasmettitore, però, era infilato troppo a fondo e, una volta scoperto dagli esaminatori, è stato trasportato all’ospedale di Careggi, a Firenze. Lo riporta il Tirreno.È accaduto martedì 30 luglio, l’uomo era convinto che nessuno gli avrebbe chiesto di levarsi il:Ma ha fatto male i suoi calcoli ed è stato “sgamato” dai commissari d’esame. La squadra di polizia giudiziariaPolstradaToscana lo ha dovuto accompagnare di corsa in ospedale perché l’era finito troppo in profondità nell’orecchio. ...

