Huawei Mate 9 | HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9 1 | tra le tante novità c’è la GPU

Colpaccio EMUI 9.1 su Huawei Mate 9 dal 31 luglio - cosa cambia : In molti non ci credevano eppure EMUI 9.1 su Huawei Matre 9 è da oggi 31 luglio realtà. Il rilascio, per ora limitato ad una particolare area geografica, è pronto a divenire globale e fare la differenza in termini di nuove funzioni ma soprattutto prestazioni. La notizia del via al rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.1 su Huawei Mate 9 giunge dalla fonte Huawei Central che indica, più precisamente, anche il pacchetto portatore dell'update, in ...

Scopri Huawei Mate20 X 5G, il smartphone della casa cinese che fa delle dimensioni e della connettività 5G i principali assi nella manica. Tutto su caratteristiche, performance, batteria, disponibilità e non solo.

Buone notizie per i possessori europei di smartphone della serie Huawei Mate 10: il produttore ha rilasciato l'aggiornamento per tali device alla EMUI 9.1

Mentre Huawei rilascia un nuovo aggiornamento per la serie Mate 20, HONOR conferma che anche i modelli HONOR 8X e HONOR 10 riceveranno EMUI 10.

Per Huawei Mate 20 e 20 Pro una nuova esperienza audio e video con l’aggiornamento 131 : Tutti avvisati i possessori di un Huawei Mate 20 (o quasi). Un nuovo aggiornamento, ora in prima distribuzione, porterà a bordo degli smartphone di fascia alta una nuova esperienza bluetooth per ascoltare musica e godere dell'intrattenimento video con una qualità più elevata. Il riferimento è all'aggiornamento siglato con firmware 9.1.0.131, il cui peso è niente affatto esiguo, ossia pari a 4.03 GB. L'update porta con se la patch di ...

Incredibile la fotocamera di Huawei Mate 30 Pro : 4 sensori - di cui 2 da 40MP : Il device principe della seconda metà del 2019 sarà il Huawei Mate 30 Pro, che potrebbe addirittura includere due fotocamere principali da 40MP. Ne ha discusso di recente Ice universe su Twitter, accennando di quatto sensori, di cui due da 40MP, uno da 8MP ed un ToF. Il leaker non ha parlato esplicitamente del Huawei Mate 30 Pro, ma non è difficile ipotizzare si stesse riferendo proprio a questo dispositivo. In quel caso, a differenza di quanto ...

Huawei Mate 30 Pro potrebbe avere due fotocamere da 40 megapixel : Huawei Mate 30 Pro, stando alle più recenti indiscrezioni, potrebbe disporre di ben due fotocamere posteriori da 40 megapixel. L'articolo Huawei Mate 30 Pro potrebbe avere due fotocamere da 40 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Due Aggiornamenti "king size" sono in arrivo su Huawei Mate 20 X e Samsung Galaxy J7 Duo (2018), con quest'ultimo che abbraccia la Samsung One UI

EMUI 9.1 sui Huawei Mate 10 in Italia : partito il roll-out : La situazione sta sorridendo anche alla serie dei Huawei Mate 10, che in Europa, Italia compresa, sta cominciando a ricevere l'aggiornamento all'EMUI 9.1, con GPU Turbo 3.0 (una tecnologia concepita per migliorare le performance nel corso delle sessioni di gioco, compatibile con alcuni titoli, come quelli di cui qui si è discusso), EROFS file system (di cui meglio vi abbiamo parlato in questo articolo che prende in esame proprio questa ...

Il team di iFixit ha messo le proprie mani su Huawei Mate 20 X 5G e, come sempre avviene, ha proceduto al suo disassemblaggio. ecco le immagini e i risultati

Il 50% di Euronics coinvolge anche Huawei Mate 20 e Galaxy S10e : prezzi in picchiata nel weekend : Vanno esaminate con grande attenzione alcune offerte Euronics che potrebbero fare la differenza per tutti coloro che hanno nel mirino smartphone come Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10e. Di recente, abbiamo trattato sulle nostre pagine la campagna della nota catena che consente di acquistare negli store fisici alcuni prodotti con il 50% di sconto, stando all'approfondimento condiviso in settimana, ma dai dettagli del 26 luglio emerge che ci ...

Ufficiale il Huawei Nova 5i Pro - alias Huawei Mate 30 Lite : specifiche e prezzi : Il cerchio si stringe intorno al Huawei Mate 30 Lite, presentato in Cina sotto il nome di Huawei Nova 5i Pro. Il device middle-range presenta un foro nello schermo per il collocamento della fotocamera frontale (cosa che ha permesso di incrementare in maniera soddisfacente il rapporto screen-to-body), oltre a garantire una fotocamera posteriore da 48MP ed un blocco RAM fino a 8GB. Il prezzo, oltretutto, è più che interessante, cosa che non ...

Yu Chengdong, CEO del Consumer business group di Huawei, è stato fotografato mentre stava interagendo con un Mate X all'aeroporto in attesa di decollare per partecipare alla conferenza di lancio di Mate 20X 5G. Le foto rivelano che la parte posteriore del dispositivo ha ricevuto delle modifiche che riguardano la sezione della fotocamera e il pulsante di apertura.