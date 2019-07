Campi Flegrei | uno dei più pericolosi supervulcani potrebbe eruttare prima del previsto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Uno deipiùdel mondo sembra essere più vicino all’eruzione di quanto si pensasse in precedenza, hanno avvisato gli scienziati. Ihanno mostrato segni di risveglio negli ultimi 67 anni e ora gli studi indicano che il vulcano ha accumulato energia in tutto questo periodo, aumentando il rischio di un’eruzione. Isono un enorme campo vulcanico che si trova circa 14km a ovest di Napoli, città che ospita circa 1 milione di persone. È composto da 24 crateri ed edifici e appare come una grande depressione sulla superficie della terra. Il vulcano ha eruttato per l’ultima volta nel 1538 dopo quasi un secolo in cui accumulava pressione. Ma nonostante sia durata per oltre una settimana, questa eruzione è stata relativamente piccola: 40.000 anni fa, ha prodotto, infatti, un’eruzione “super colossale”. Si tratta della seconda misura più alta ...

