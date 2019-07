Boram | sei anni e un grattacielo da otto milioni grazie a YouTube

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) FavijDaniele doesn't matterThe JackalGreta MenchiCutiePieMarziatheShowPewDiePieIn uno dei suoi video più visualizzati (320) mangia noodle, si lava i denti prima di andare a letto e quando tutti dormono, torna in cucina a preparare altri spaghetti. Così, voce squillante, codini e cerchietti colorati, conquista quotidianamente i suoi 31di follower. Sei, originaria di Seul,è unar. Ed è così che si presenta quando qualcuno le domanda che cosa faccia durante il giorno. Ha due canali: uno, con 13,6di iscritti, per le recensioni di giocattoli e un altro, con 17,6di iscritti, in cui pubblica un video blog per i suoi fan che la seguono quotidianamente. Fa impressione dirlo ma la piccola di Seul è una vera e propria imprenditrice. I suoi genitori, per gestire il suo enorme successo, le hanno infatti intestato la...

