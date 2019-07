Scomparso nel nulla il “re del caffè” | in corso le ricerche di uno degli uomini più

Francia - trovato un corpo nella Loira : forse è del giovane Scomparso durante scontri con polizia : Steve Maia Caniço era scomparso lo scorso 21 giugno a Nantes il 21 giugno: era andato a ballare alla Festa della musica e non è più tornato a casa. Gli agenti avevano usato lacrimogeni, pallottole di gomma e manganelli, 15 persone era finite in acqua, una non era mai più risalita.Continua a leggere

Ritrovato sottomarino Scomparso nel 1968 - a bordo 52 persone : Il Ministro delle Forze armate francese, Florence Parly, ha annunciato su Twitter che il relitto del sottomarino francese “La Minerve”, scomparso nel 1968 con 52 uomini a bordo, è stato Ritrovato a Tolone: “Abbiamo appena trovato la Minerva, è un successo, un sollievo e una prodezza tecnica, penso alle famiglie che hanno atteso questo momento per così tanto tempo“. Il relitto è stato localizzato a 45 km da Tolone, a 2.370 ...

Guido Manca è Scomparso nel nulla due anni fa - nuovo appello del figlio : "Chi sa - parli" : "So che non si troverà vivo. Ma voglio dare sepoltura a mio padre" dice Roberto, il figlio dell'uomo svanito nel nulla una...

Il mistero del ferro Scomparso nel Cosmo : (foto: 1412 via Getty Images) In pole position nella composizione dell’Universo c’è l’idrogeno, seguito dall’elio e successivamente altri elementi chimici della tavola periodica, fra cui ossigeno, carbonio, ferro ed altri in quantità minori rispetto ai primi due. Eppure nell’Universo c’è troppo poco ferro gassoso rispetto a quanto previsto dalle teorie. In particolare, l’attenzione è rivolta alla ...

Stefano Marinoni è uscito di casa ed è Scomparso nel nulla : Il ragazzo, 22 anni, è scomparso da Baranzate di Bollate giovedì sera, a bordo della sua Smart bianca con tettuccio nero. Il padre: "È inspiegabile". Non si hanno più notizie di lui dallo scorso giovedì 4 luglio. L'ultima persona a vedere Stefano Marinoni è stata la madre, verso le 19.15 di quella sera: "Mamma vado una corsa a Novate e torno", le avrebbe detto il figlio, secondo quanto racconta il Corriere della Sera. Ma Stefano, a ...

Lo skipper italiano Rocco Acocella è Scomparso nel mar dei Caraibi : Un giovane skipper salernitano, Rocco Acocella è scomparso nel mar dei Caraibi mentre effettuava una traversata in solitaria sulla sua imbarcazione. Il 32enne è salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, il 17 giugno. Doveva arrivare tra il 28 e il 29 giugno nel porto colombiano di Barranquilla. Da lì doveva raggiungere l’Ecuador e fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour ...

Giovane skipper italiano Scomparso nell’Atlantico : “Rocco è esperto - ce la farà” : Rocco Acocella ha 32 anni ed è di Salerno. È salpato dai Caraibi il 17 giugno per arrivare in Colombia, dove lo attendevano già la scorsa settimana. Le guardie costiere dell’area sono state allertate e si è mobilitata l'Unità di crisi della Farnesina.Continua a leggere

Bimbo di due anni trovato morto nell'auto del vicino : era Scomparso da un giorno : Era scomparso da un giorno, poi la tragica scoperta. Il corpo di un Bimbo di due anni del Texas, Sarbesh Gurung, è stato trovato morto dentro l'auto del vicino che era ferma,...

Skipper italiano Scomparso nell'Oceano Atlantico : Rocco Acocella ha 32 anni. È salpato dalle Antille francesi il 17 giugno per arrivare in Colombia, dove lo attendevano già la scorsa settimana

Milano : si tuffa nel Ticino nonostante il divieto - uomo Scomparso : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 50 anni è scomparso nel pomeriggio trascinato dalla corrente del fiume Ticino mentre si trovava all'altezza della località Geraci, a Motta Visconti, in provincia di Milano. Residente in zona, l'uomo era insieme alla moglie e alla figlia quando avrebbe deciso

Tragedia in Lombardia : ritrovato il cadavere del giovane Scomparso nel fiume Oglio : Dopo circa un’ora di ricerche serrate è stato ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio. Si trovava a quattro metri di profondità e a una quindicina di metri dal punto in cui era stato visto scomparire. Il 17enne era entrato in acqua poco dopo le 14 di oggi, nell’Oglio a Palosco, per recuperare una palla. Il ragazzo è stato probabilmente trascinato sott’acqua da un mulinello. Gli amici hanno tentato di ...

Ossa umane nel Palermitano - potrebbero essere di Santo Alario - Scomparso da un anno : Macabro ritrovamento in Sicilia. Parte di un cranio, denti e frammenti di un braccio sono stati ritrovati sulla statale 6, in località Caccamo, dove un anno fa si perdevano le tracce del 42enne Santo Alario, a cui si teme che appartengano i resti. Alario era scomparso con il socio in affari, Giovanni Guzzardo, ritrovato 3 mesi dopo e oggi a processo per l'omicidio di Alario.Continua a leggere

Il piccolo Ruben trovato morto in acqua! Era Scomparso da casa mentre giocava nel cortile : Si sono concluse nel peggiore dei modi le operazioni di ricerca del piccolo Ruben Scott, il bambino australiano di appena due anni che era scomparso nel nulla martedì pomeriggio mentre giocava nel cortile della sua abitazione, una fattoria nella remota regione dell'Estremo nord del Queensland, in Australia. Dopo oltre due giorni di ricerca, i soccorritori purtroppo hanno ritrovato il suo corpicino senza vita sul fondo di uni dei tanti corsi ...

Simone - Scomparso da oltre un mese : "Ha fatto una denuncia ed è sparito nel nulla" : Simone Papadia, 22enne di Mesagne, è scomparso da Milano dallo scorso 24 aprile. L'appello dei familiari