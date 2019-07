Juventus 2019-20 | nella formazione tipo di Sarri probabile spazio alle due punte | CR7

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Ladella-20 sarà a due o tre? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo gli addetti ai lavori ma soprattutto i tifosi della squadra bianconera, che sperano nell'ennesimo trionfo in Serie A e magari anche in un successo in Champions League. Alla guida della squadra è arrivato Maurizio, reduce da buona esperienza con Chelsea. In passato l'ex tecnico del Napoli ha fatto giocare sempre le sue squadre con il modulo 4-3-3, con una punta centrale chiamata a concludere ma anche ad essere un prezioso punto di riferimento per gli esterni. Giocatori molto rapidi e tecnici capaci di mettere in crisi i difensori avversari. Tuttavia nelle prime amichevoli stagionali dellasembrerebbe chepossa anche cambiare idea e affidarsi ad un nuovo modulo, vale a dire il 4-3-1-2....

