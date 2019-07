Inter | Nainggolan fuori rosa | il Ninja è sul mercato ma lui proverà a convincere Conte

Inter - Nainggolan via in prestito? L’impatto a bilancio : Praticamente sfumata l’ipotesi Cina, per Radja Nainggolan si apre l’ipotesi di una cessione in prestito. Fuori dal progetto Inter, come confermato più volte dall’ad Giuseppe Marotta, la società nerazzurra sta cercando una soluzione per il centrocampista belga per la prossima stagione. Le ultime ipotesi riguardano così una possibile in prestito, con diverse squadre italiane che […] L'articolo Inter, Nainggolan via in ...

Inter - Conte conferma : Nainggolan non è nel progetto : L'Inter è in tournéé in Asia, dove sta affrontando la International Champions Cup. Ieri in conferenza stampa, alla vigilia del match d'esordio contro il Manchester United, ha parlato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ha dato importanti indicazioni di mercato, sottolineando ancora una volta come sia il centravanti argentino, Mauro Icardi, sia il centrocampista belga, Radja Nainggolan, siano fuori dal progetto. Si ...

Inter - Antonio Conte cancella Icardi e Nainggolan : "No - per loro non c'è posto" : "Mauro Icardi è fuori dal nostro progetto. Questa è la realtà in questo momento, la società è stata chiara". Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita amichevole contro il Manchester United a Singapore, a proposito dell’attaccante argenti

Inter - Conte in conferenza : importanti indicazioni su Lukaku - Icardi e Nainggolan : conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte, domani si gioca infatti Inter-Manchester United di International Champions Cup a Singapore. Ecco le parole del tecnico. “Io frustrato per Lukaku? Frustrato è una parola grossa. Lukaku mi piace, sarebbe un giocatore importante per noi ma è un calciatore del Manchester United. Conosco molto bene Lukaku, lo volevo già quando ero allenatore del Chelsea, ma conosciamo la nostra ...

Inter - i convocati per la tournée in Asia : out Icardi - c’è Nainggolan : Antonio Conte ha stilato la lista dei convocati per la tournée Asiatica dell’Inter: out Icardi, c’è Nainggolan. Nei prossimi giorni l’arrivo di Godin.“powered by Goal”Chiusa la prima fase della preparazione estiva a Lugano, per l’ Inter è arrivato il momento di concentrarsi sulla seconda parte dei lavori e sugli impegni dell ’International Champions Cup e della International Super Cup .Nel pomeriggio di martedì è prevista la partenza da Milano ...

L’Inter fa piazza pulita in ritiro - Nainggolan come Icardi : il belga rispedito a casa : Il club nerazzurro ha deciso di rispedire a casa anche Nainggolan dopo Icardi, anche il belga è fuori dai piani tecnici di Conte L’Inter continua a fare piazza pulita in ritiro e, dopo Mauro Icardi, ha rispedito a casa anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che non rientra più nei piani di Antonio Conte, ha svolto in mattinata un lavoro personalizzato, prima di lasciare il centro di allenamento di Lugano. Una scelta già ...