Francoforte | spinto contro un treno da uno sconosciuto | un bambino ha perso la vita

(Di martedì 30 luglio 2019) Una terribile tragedia ha scosso ieri, condizionando al contempo tutto il traffico ferroviario intorno alla città tedesca. Una madre e suo figlio di soli 8 anni stavano attendendo ilin stazione quando, all'improvviso, unosi è avvicinato a loro e, senza alcun preavviso o diverbio, li ha spinti sui binari: per il piccolo non c'è stato nulla da fare, mentre la madre è riuscita a salvarsi.di 8 annisui binari da un 40enne Quanto accaduto anella giornata di ieri, 29 luglio, ha sconvolto l'opinione pubblica per la sua insensatezza. Sembrava, infatti, un normale pomeriggio estivo, con il binario numero 7 della stazione della città tedesca affollato dai viaggiatori, quando tutto ad un tratto la situazione è terribilmente cambiata. Una mamma e un bimbo che erano in attesa delsono stati avvicinati da unoche, ...

