Rapina una donna e la trascina con l’auto sull’asfalto | arrestato

Entra in casa per una Rapina - si stende un attimo sul letto e si addormenta - cosa accade : Un ragazzo di 22 anni, Frankie Flannigan , inglese , dopo essere stato cacciato da casa dalla mamma perché era sempre ubriaco, è andato dalla nonna per chiedere ospitalità ma anche la nonna, vedendolo alticcio, non lo ha fatto Entrare. Allora il ragazzo ha visto che una finestra di una casa vicino a quella della nonna era aperta e ha deciso di Entrare per rubare degli oggetti da rivendere e comprarsi altro da bere e, magari, anche qualcosa ...

Entra in banca - fa una Rapina poi va via e non viene preso - però era in sedia a rotelle : Un uomo in sedia a rotelle è Entrato in una banca e ha fatto una rapina poi è andato via e non sono riusciti a catturarlo. La stranezza di questa notizie è che l’uomo era su una sedia a rotelle. Dalle camere di sorveglianza si vede che l’uomo, più o meno trentenne, Entra in banca su una sedie a rotelle e poi dopo un po’ esce. L’uomo è Entrato e ha dato un biglietto minatorio alla cassiera che gli ha passato il danaro. Ancora più strana ...

Agrigento : Rapina una prostituta minacciandola con un coltello - arrestato : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - rapina una prostituta minacciandola con un coltello ma, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, finisce in manette. E' accaduto a San Leone, zona balneare di Agrigento dove, nel primo pomeriggio di ieri, una prostituta sudamericana ha chiesto aiuto ai Carabinier

Agrigento : Rapina una prostituta minacciandola con un coltello - arrestato : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – rapina una prostituta minacciandola con un coltello ma, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, finisce in manette. E’ accaduto a San Leone, zona balneare di Agrigento dove, nel primo pomeriggio di ieri, una prostituta sudamericana ha chiesto aiuto ai Carabinieri affermando di esser stata vittima di una rapina all’interno della propria abitazione da parte di un cliente. Immediatamente ...

Traffik e Gallagher - Tribunale di Roma condanna i due trapper : aggredirono e Rapinarono tre fan che volevano un autografo : FQ Magazine Salmo, paura al concerto di Molfetta: cede una transenna ma il rapper riesce a calmare il pubblico evitando incidenti Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni ...

Rapina a Ounas dopo Frosinone-Napoli : domiciliari per cinque tifosi ciociari : Questa mattina gli agenti della Digos di Frosinone, in collaborazione con quelli di Roma, hanno messo agli arresti domiciliari cinque tifosi ciociari. Sarebbero loro i responsabili della Rapina aggravata subita da Adam Ounas il 28 aprile, al termine della partita contro il Frosinone in trasferta. I cinque dovranno adesso rispondere di Rapina aggravata. Sono stati sottoposti a Daspo per 5 anni. Il 28 aprile fu una data turbolenta. Nel pomeriggio, ...

Violentano una donna e la Rapinano : fermati dalla polizia mentre preparavano la fuga : La polizia ha rintracciato e fermato due stranieri, un 20enne di origini irachene e un 30enne egiziano, accusati di violenza...

Palermo - novantenne segregato in casa e picchiato durante una Rapina : Tre uomini palermitani sono stati tratti in arresto per aver rapinato dei suoi pochi averi un anziano nel suo appartamento del capoluogo siciliano. I fatti risalgono al 12 maggio e il furto era stato eseguito in perfetto stile "Arancia Meccanica", con incredibili violenze ai danni della vittima, un novantenne che era stato sorpreso in casa insieme al suo badante mauritano. Gli assalitori – ha spiegato la polizia al termine delle indagini – ...

Barzio - vedova finge una Rapina per non stare da sola : Valentina Dardari La 65enne avrebbe inscenato una finta rapina per attirare l’attenzione dei parenti. E’ stata denunciata con l’accusa di simulazione di reato Una vedova di 65 anni avrebbe finto di essere stata vittima di una rapina in strada a Barzio. La donna, residente a Lecco, si sarebbe rivolta ai carabinieri della stazione di Introbio per denunciare di essere stata rapinata del Rolex e di alcuni gioielli, mentre stava ...

Percepisce il reddito di cittadinanza ma viene arrestato mentre tenta una Rapina : Quattro persone sono finite in manette mentre tentavano di rapinare un commerciante in provincia di Salerno: uno di loro è stato trovato in possesso di una card per l'erogazione del reddito di cittadinanza. I carabinieri di Nocera inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato quattro persone nella giornata di ieri per una tentata rapina. Uno di loro, che è stato colto in flagrante dagli agenti, è stato trovato in possesso di ...

Tropea - Vibo Valentia : sventata Rapina in gioielleria da una carabiniere non in servizio : Questa mattina, a Tropea (Vibo Valentia), un carabiniere non in servizio è riuscito a sventare una rapina ai danni di una gioielleria sita nel pieno centro urbano del paese. Il carabiniere è stato allertato dalle urla di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. carabiniere non in servizio allertato da urla insegue e blocca ladro di gioielli Nella mattinata odierna, un carabiniere che nella giornata di oggi non si trovava impegnato a ...

Una banda di 6 uomini armati ha Rapinato una villa a Roma : Rapina la notte scorsa notte, poco dopo l'una, in una villa di via Fratelli Maristi, zona Casal Monastero, periferia della Capitale. Sei uomini, probabilmente dell'est Europa, armati e con volto coperto da passamontagna, dopo aver disinstallato l'antifurto e l'impianto di video sorveglianza, si sono introdotti in casa spintonando una donna che era nell'abitazione con il fratello e i suoi tre figli. La banda non è riuscita ad aprire la ...

Vicenza : fu travolta e uccisa durante una Rapina - trovati i due Rapinatori : Vicenza, 13 giu. (AdnKronos) - Due persone sono state arrestate stamane dai carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Mihaela Stoicescu, 50 anni: la donna che morì durante una rapina il 13 marzo scorso a Noventa Vicentina. I carabinieri di Vicenza in collaborazione con i colleghi di Na

Rapina una banca e poi fa shopping! Arrestato marocchino a Vercelli : Quando i carabinieri hanno trovato il responsabile, che aveva affittato la camera di un albergo, all'appello mancavano oltre 2mila euro, questo l'ammontare delle spese fatte dallo straniero col denaro sottratto. Ha prima Rapinato una filiale della Biverbanca in via Lignana a Tronzano (Vercelli), poi grazie al bottimo accumulato si è dedicato allo shopping una volta raggiunta Novara.-- Protagonista della vicenda un pregiudicato ...