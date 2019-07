Francoforte | bambino di 8 anni muore travolto da un treno Ipotesi | spinto sui binari da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Undi 8è mortoda unad alta velocità nella stazione centrale di. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo sia statoda un uomo, poi fermato dalla polizia. Il bimbo si trovava vicino alla banchina con la madre. Nel frattempo, il traffico nella stazione ferroviaria rimane bloccato. Le dinamiche dell’indicente non sono ancora chiare, ma i testimoni hanno raccontato che il 40enne, senza apparenti legami con la donna e il, si è avvicinato al piccolo e alla madre, mentre si trovavano sulla banchina in attesa dele, mentre il mezzo si avvicinava, li ha spinti sui. I passeggeri in attesa, che hanno assistito increduli alla scena, hanno rincorso l’uomo, poi bloccato dalle forze dell’ordine mentre provava a lasciare la stazione. La donna è riuscita a salvarsi dall’impatto, mentre per il figlio non ...

