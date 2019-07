VIDEO – Emery allontana Pépé dall’Arsenal | “Non è funzionale”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 28 luglio 2019) Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Arsenalhato l’ipotesi di allenare NicolasPepè Arsenal – Unailo ha dichiarato non funzionale al progetto dei “gunners”.fuori dal progetto “Un avversario in meno per il Napoli nella caccia a Nicolas Pepé. Dopo le delusioni delle ultime amichevoli di inizio stagione il tecnico dell’Arsenal Unaiha fatto il punto sul mercato dei Gunners e sui possibili calciatori che potrebbero arricchire la rosa della squadra londinese. Tra questi non c’è Nicolas Pepé, ritenuto da Unaiun ottimo calciatore ma non un giocatore in grado di migliorare la rosa e garantire diverse alternative. L’Arsenal, dunque, si tira fuori a sorpresa dalla lotta di mercato per Pepè. Le dichiarazioni di Unairappresentano un enorme passo indietro e ...

austin_emery : RT @FollowMyMemes: so accurate ?? - GPeppe34N : RT @lp96_official: Il preciso istante in cui gli agenti di #Pépé hanno capito che l'Arsenal è un grandissimo club, Emery un grande allenato… - carmela19921 : RT @lp96_official: Il preciso istante in cui gli agenti di #Pépé hanno capito che l'Arsenal è un grandissimo club, Emery un grande allenato… -