LIVE Mountain bike | Europei 2019 in DIRETTA | assolo di Mathieu Van der Poel | Luca e

(Di domenica 28 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 Esce dal bosco ed entra sul rettilineo d’arrivo un sorridenteVan der, autentico dominatore della gara! 16.27 Sembra aver rinunciato alle speranze di rimonta l’olandese Vader, in arrivo quindi l’argento per lo svizzero Vogel. 16.26 Van dercomincia il tratto finale e più impegnativo del percorso, medaglia d’oro già al collo per il fuoriclasse olandese! 16.25 Giornata estremamente negativa per Kerschbaumer che si trova fuori dalle prime venti posizioni… 16.23 Il distacco di Vader è di 16” nei confronti dello svizzero nel corso del terzo giro, in quarta posizione si è portato il francese Griot in compagnia di Daniele Braidot e dello svizzero Indergand. Hanno ceduto invece Cink eBraidot. 16.21 Spettacolare azione di Milan Vader che ha staccato Cink e si è lanciato ...

