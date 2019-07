ATP Los Cabos – Fognini testa di serie numero 1 | l’azzurro difende il titolo

ATP Londra – Niente da fare per Marco Cecchinato - l’azzurro si arrende in due set a Milos Raonic : Sconfitta per Marco Cecchinato al primo turno del torneo ATP di Londra, il tennista italiano sconfitto in due set dal canadese Raonic Finisce al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato al torneo ATP di Londra, il tennista italiano si arrende in due set al canadese Milos Raonic, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-2. Niente da fare per il numero 40 del ranking ATP, costretto a cedere al proprio avversario dopo un’ora e ...