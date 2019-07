Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’Italia è all’avanguardia nello sviluppo aeronautico, due realtà del Belpaese hanno unito le forze per realizzare rivoluzionaristampati in 3D per. Le protagoniste sono SkyBox Engineering, spin-off dell’Università di Pisa impegnata nella ricerca e sviluppo in campo aeronautico, e la barese Roboze, specializzata in sistemi di manifattura additiva per i settori aeronautico e aerospaziale. SkyBox ha scelto le soluzioni Roboze per realizzare un sistema di ammortizzatori per isolare il modulo dell’autopilota di un drone dalle vibrazioni ad alta frequenza causate dai motori. Il tutto con un limitato aumento di peso e in tempi relativamente brevi, cosa che non sarebbe stata possibili con pezzi in alluminio. L’ingegnere Vincenzo Binante di SkyBox spiega che “l’obiettivo principale è il contenimento di pesi e ingombri delle parti imbarcate sue ...

Corriere : Il 19 luglio 2019 ricorre l’anniversario della Strage di via d'Amelio. Fu in quel giorno, nel 1992, che la Mafia uc… - Noovyis : (I componenti dei droni si stampano in 3D grazie alla tecnologia italiana) Playhitmusic - - wynandbooysen : RT @pcexpander: I componenti dei droni si stampano in 3D grazie alla tecnologia italiana #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… -