Parte alla 21 | 00 la Red Night di MediaWorld con 12 ore di offerte imperdibili

Laura Pausini torna sul caso Bibbiano e chiarisce : “Non è un messaggio politico - sto dalla Parte dei bambini” : Laura Pausini torna sul caso Bibbiano ma questa volta lo fa per specificare di quale natura fosse il suo messaggio. Nei giorni scorsi, l'artista di Solarolo aveva infatti parlato delle vicende che stanno interessando il Comune della provincia di Reggio Emilia, chiedendo che si facesse chiarezza per il bene dei bambini coinvolti. Le sue parole, come quelle di altri artisti che si sono soffermati sulla vicenda, hanno però scatenato una bufera ...

Calcio (LND) : “il Real Centocelle riParte alla grande” : “Il Real Centocelle riparte alla grande -inizia con queste parole il comunicato di Roberto Frasca, fondatore e allenatore di questa importante società calcistica iscritta al Campionato di Seconda Categoria- farò del mio meglio (prometteva qualche settimana fa) per garantire ai miei giocatori il massimo, così da disputare una grande stagione. Detto e fatto: arrivano infatti alla corte del Real 20 nuovi giocatori, 12 di questi direttamente ...

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen - il web dalla Parte di Stefano Oradei : «Bella porc*** ti hanno combinato» : Il web si schiera dalla parte di Stefano Oradei nel triangolo con Veera Kinnunen e Daniel Osvaldo. Dopo che la ballerina e l’ex calciatore sono usciti allo scoperto – galeotto è stato “Ballando con le Stelle” – sul profilo di Oradei si sono moltiplicati i commenti degli utenti intenzionati a confortarlo. Sotto la foto accanto alla Kinnunen, in particolare, alcuni non sono stati molto lusinghieri. E c’è anche ...

Tour de France 2019 - ora le Alpi : trittico micidiale - si Parte con Izoard e Galibier. Chi attaccherà Alaphilippe? Battaglia per la maglia gialla : Embrun-Valloire con il Col de Vars, l’Izoard e il Galibier, Saint-Jean de Maurienne-Tignes con il Col de la Madeleine e de l’Iserau; infine Albertville, la scalata alla Cormet de Roseland e la lunghissima ascesa conclusiva a Val Thorens. Questa è una breve ma intensa sintesi di quello che accadrà tra domani e sabato, ossia la Battaglia finale sulle strade delle Alpi per la contesa della maglia gialla di questo Tour de France ...

Il sì alla Tav da Parte di Conte è il segnale che la Lega aspettava : È uno dei segnali che la Lega attendeva. Ovvero il sì del governo all'Alta velocità Torino-Lione. Il partito di via Bellerio conosceva l'orientamento del presidente del Consiglio già da venerdì ma il video in cui il premier Giuseppe Conte dà di fatto il via libera alla realizzazione del Tav è considerato un messaggio importante. "La Tav - ha chiosato Salvini - si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, ...

Deborah De Luca - Dj italiana - Parte con il visto turistico per gli Usa - ma viene fermata alla dogana : «Non sono mai stata trattata così male» : Brutta avventura per la dj partenopea Deborah De Luca. L’artista è volata negli Usa e per il Canada dove avrebbe dovuto fare alcune serate, peccato però che sia partita con un visto turistico e non lavorativo, come invece avrebbe dovuto essere, per questo alla dogana ci sono stati dei problemi. «Non avendo il visto per lavoro, per problemi di tempo, ho preferito tentare comunque, perché conosco il lavoro che c’è dietro una mia ...

FIFA 19 : Partecipa alla Cologne Cup – Montepremi di 27.000 € : Le qualificazioni online cominciano questa settimana, prima della finale in diretta alla Gamescom 2019. Fan di FIFA, vi piacerebbe avere l’opportunità di giocare nella più grande fiera consumer di videogiochi in Europa, ottenendo grandi premi, tra cui una fetta del Montepremi in denaro di 27.000 euro? Stiamo parlando della Gamescom 2019, che si terrà dal 20 al 24 agosto. Source

Mentre organizza un furto con il complice inavvertitamente Parte la telefonata alla polizia - cosa gli accade : Un uomo stava organizzando con il suo complice il furto in un appartamento. Mentre stavano definendo tutti i dettagli inavvertitamente è partita dal loro smartphone una telefonata alla polizia. Questa vicenda è accaduta a Somerset County, nel New Jersey. La polizia ha ricevuto la telefonata dove si sentivano delle voci che organizzavano un furto. Poiché nella stessa serata alla polizia arrivava una telefonata che denunciava il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Setterosa che Parte favorito nella sfida ai quarti con l’Ungheria : Ora si fa davvero sul serio. Fino ad oggi si è praticamente scherzato, con la fase a gironi, ai Mondiali di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento in Corea del Sud a Gwangju. Cambiano le carte in tavola: dopo gli ottavi di finale, comunque con incontri molto semplici, è la volta dei quarti. Si scontrano le più importanti squadre del globo in partite senza via di uscita. Scende in acqua alla Nambu University Grounds il Setterosa: domani le ...

Lo Stretto di Messina a nuoto : 30 atleti Partecipano alla Traversata contro il Parkinson [FOTO] : Lunedì 29 luglio, 30 atleti, di cui 6 affetti da Parkinson, attraverseranno a nuoto lo Stretto di Messina, sfidando gli oltre 3,5 km di mare che separano Punta Faro, in Sicilia, da Cannitello, in Calabria. L’iniziativa #SwimForParkinson rientra nell’ambito del progetto ‘Un mare da Vivere senza Barriere’, promosso dall’associazione L’Aquilone Onlus di Messina, ed è patrocinata dall’Accademia per lo Studio ...

In volo con Luca Parmitano - l’astronauta ai comandi del Boeing 777 alla vigilia del sua Partenza per la Stazione spaziale : Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia spaziale europea e pilota sperimentale dell’Aeronautica militare italiana, domani 20 luglio decollerà insieme a due colleghi con il razzo russo Soyuz. Sarà il primo italiano e il terzo astronauta dell’Esa al comando della Stazione spaziale, dall’inizio di ottobre. Un viaggio nello spazio che coincide con il cinquantesimo anniversario dell’uomo sulla Luna, celebrato anche da Alitalia con un viaggio ...

ENZO IACCHETTI/ 'Stare a galla non è semplice - bisogna sapere quando farsi da Parte' : ENZO IACCHETTI dalla gavetta al grande successo con il Maurizio Costanzo Show e Striscia La Notizia: 'una grande fortuna, un traguardo importante'

Il murales a Ostia e l’apPartenenza politica che conta più della lotta alla mafia : Un dipinto da cancellare, un simbolo da rimuovere, volti che vengono ritenuti sconvenienti e informazioni false che gettano fango su un’iniziativa partita dal basso, per la legalità. È un ritorno al passato, quello che si verifica in queste ore alle porte della Capitale, a Ostia, in quel litorale laziale tristemente noto per fatti di mafia. Perché tra le vie dove sono ancora visibili i simboli del ventennio, un murales che ritrae i volti degli ...