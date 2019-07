Inarrestabile Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9 1 dal 25 luglio in Cina | tempi rilascio

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il20ha cominciato a ricevere l'interfaccia9.1 in queste ore, proprio in conclusione del corrente mese di. La conferma assoluta delè pervenuta dal produttore in una nota rilasciata per il mercato cinese ma che in realtà anticipa solo di poco la stessa disponibilità globale. Il20proprio inè in realtà noto comeMaimang 7. Appunto per questo esemplare, è appena partita la distribuzione di9.1, come testimoniato anche dalla locandina in chiusura articolo. Quali saranno in pratica inostrani con i quali sempre il20verrà raggiunto da9.1 nel nostro paese? La distribuzione seguirà nel resto del mondo, dopo laappunto, nel giro di qualche settimana. Insomma, entro e non oltre la fine di agosto, tutti gli esemplari dello specifico modello potranno beneficiare dell'ultima ...

OptiMagazine : Inarrestabile #HuaweiMate20Lite con EMUI 9.1 dal 25 luglio in Cina: tempi rilascio italiano -