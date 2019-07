E Conte se ne va

“Un mio partito? Roba da Prima Repubblica” - dice Conte : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si fa una foto con un gruppetto di ragazze australiane e un altro di italiane. E poi glissa: “Un mio partito? Roba da Prima Repubblica”.

Manovra - Tria : deficit sarà Contenuto : 17.57 Nel 2020 "ci sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana".Così il ministro Tria. Il rapporto deficit-Pil il prossimo anno non sarà all'1,8% e non è stato fissato un obiettivo con Bruxelles, con l' impegno di ridurre il saldo strutturale, ha spiegato. Nella prossima Manovra "ci sarà un deficit molto contenuto", annuncia.Poi:"Lo spread è sceso molto ma è più alto del rischio reale". Infine:"Stiamo lavorando per ...

Conte "MAGGIORANZA ALTERNATIVA O UN MIO PARTITO? SOLO FANTASIE" : ROMA (ITALPRESS) - L'incontro con Salvini e Di Maio? "Cosa buona e giusta". Cosi', con una battuta, il premier Giuseppe CONTE, fuori da Palazzo Chigi prima dell'inizio dell'incontro con i sindacati. Quanto alle dichiarazioni di questa mattina del vice premier Salvini, CONTE taglia corto: "Non le ho

Conte : maggioranza alternativa o un mio partito? solo fantasie : L'incontro con Salvini e Di Maio? "Cosa buona e giusta". Cosi', con una battuta, il premier Giuseppe Conte, fuori da Palazzo Chigi.

Deficit/Pil - Tria : nel 2020 sarà molto Contenuto - lavoriamo a disinnesco Iva : «Ci sarà un Deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in diretta su Sky, riferendosi al 2020. Oggi Tria in...

Fisco : al tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Fisco : al tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Pensioni ultima ora : incontro Conte-sindacati sulla Legge di Bilancio : Pensioni ultima ora: incontro Conte-sindacati sulla Legge di Bilancio Pensioni ultima ora e riforma fiscale: nuovo incontro coi sindacati da parte del Governo. La convocazione, a distanza di qualche giorno dall’incontro promosso da Salvini per illustrare la sua idea di flat tax, è arrivata direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pensioni ultima ora, l’ordine delle convocazioni Nell’attesa che arrivino ...

Inter e Milan si rinnovano in campo : Conte e Giampaolo guideranno la rivoluzione milanese : È ormai chiaro a tutti: Milano sta per vivere una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le nuove squadre che Inter e Milan stanno cercando di costruire. Proprietà, allenatori e dirigenti nuovi, e un mercato che regalerà presto altri campioni ai rispettivi club. Questo è quello che si augurano i tifosi, i quali sperano di poter assistere al più presto ad un rilancio della città dal punto di vista calcistico. I nerazzurri hanno iniziato ...

Giuseppe Conte : “Mai con un’altra maggioranza - non è la Prima Repubblica” : "Non facciamo i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà e la sua nobile vocazione. Voliamo alto", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla stampa. Replicando al ministro Salvini, poi ha continuato: "Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia".Continua a leggere

Salvini dopo il pranzo con Di Maio : <br> "Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo" : Aggiornamento - Il pranzo di lavoro (o per una momentanea tregua) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi è durato un'ora e non ci Sono state dichiarazioni ufficiali dopo, ma solo una battuta del leader leghista che ha detto:"Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo. L'incontro è andato bene"All'incontro però non c'era Conte, che ha pranzato fuori da Palazzo Chigi, dunque è stato solo un tête-à-tête tra i due ...

Salvini-Di Maio - incontro dopo due settimane | Conte : "Fondare un mio partito? Fantasie" : Il ministro dell'Interno commenta positivamente il vertice voluto dal ministro dello Sviluppo dopo giorni di accuse tra Lega e M5s. E il presidente del Consiglio smentisce le voci sul suo futuro impegno politico

Gianluigi Paragone smaschera Luigi Di Maio : "Suo l'ordine di uscire al discorso di Giuseppe Conte" : Quando il premier Giuseppe Conte ha iniziato a parlare nell'Aula al Senato a proposito dell'inchiesta sui presunti fondi russi destinati alla Lega, si è trovato di fronte la desolazione totale. Al suo fianco, sui banchi del governo, solo due ministri, la leghista Giulia Bongiorno e il grillini Ricca

Governo - Conte : “Per Salvini cerco maggioranze alternative? Idea fantasiosa”. E smentisce la nascita di un suo partito : “Che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa è assolutamente fantasioso“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che, al suo rientro a Palazzo Chigi, gli chiedono di commentare le frasi pronunciate ieri da Matteo Salvini, dopo l’informativa in Senato, stando alle quali nessuno dovrebbe cercare “altre maggioranze come se raccogliesse i funghetti in ...