Traffico Roma del 24-07-2019 ore 19 | 00

(Di mercoledì 24 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIOFIUMICINO E USCITANINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ. E SI RALLENTA ANCHE IN VIA AURELIA PER UN’ ALTRO CANTIERE VICINO LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. IL TRASPORTO: SCIOPERO DI ATAC, TPL E COTRAL CONCLUSO ALLE 16,30 QUESTA LA SITUAZIONE ATTUALE: METRO A-B-B1 – ATTIVE CON POSSIBILI ...

