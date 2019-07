Parla Nello Musumeci | “Caro Salvini | butta a mare il governo finché sei in tempo”

Brasile - crolla un’altra diga nello stato di Bahia : si teme un’apocalisse - “non riusciamo a Parlare con nessun residente” [LIVE] : Una diga e’ crollata nei dintorni di Pedro Alexandre, a circa 400 km da Salvador, capitale dello stato brasiliano di Bahia, a causa delle forti piogge che hanno colpito la regione. Lo ha reso noto l’emittente Globo News, precisando che non ci sono ancora informazioni su possibili vittime e la Protezione Civile non ha precisato a chi appartiene la diga. Secondo informazioni della Protezione Civile di Bahia, il crollo della diga ...

Brasile - crolla un’altra diga nello stato di Bahia : si teme un’apocalisse - “non riusciamo a Parlare con nessun residente” [LIVE] : Una diga e’ crollata nei dintorni di Pedro Alexandre, a circa 400 km da Salvador, capitale dello stato brasiliano di Bahia, a causa delle forti piogge che hanno colpito la regione. Lo ha reso noto l’emittente Globo News, precisando che non ci sono ancora informazioni su possibili vittime e la Protezione Civile non ha precisato a chi appartiene la diga. Secondo informazioni della Protezione Civile di Bahia, il crollo della diga ...

Che cosa non torna nello "speronamento" della Sea Watch. Parla De Falco : A margine della conferenza organizzata dai rappresentanti delle ong nella sala stampa estera a Roma dopo la scarcerazione di Carola Rackete, il comandante Gregorio De Falco – senatore del gruppo misto – fa il punto sulla questione del supposto speronamento di un’imbarcazione della Guardia di Finanza

NBA – Anthony Davis Parla da Lakers : “voglio vincere l’anello! Ai Pelicans stagione complicata. E sul set di Space Jam 2…” : Anthon Davis rilascia la prima intervista da nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: tanti gli argomenti trattati dal ‘Monociglio’ che ha spiazzato dalle ambizioni per la nuova stagione alle riprese di Space Jam 2 Un ‘matrimonio’ che doveva avvenire a febbraio, rimandato solo di qualche mese: Anthony Davis ai Los Angeles Lakers è stato il primo botto del mercato estivo dell’NBA. Il ‘Monociglio‘ più ...

Montecitorio nello Spazio. Nasce un intergruppo Parlamentare : (A cura di Stefano Pioppi per Formiche.net)Maggioranza e opposizione insieme per lo Spazio. Dopo l’esperienza positiva della passata legislatura, si ricostituisce l’intergruppo parlamentare per il settore, con la finalità di mantenere alta e trasversale a commissioni e gruppi politici l’attenzione per i temi dell’aeroSpazio. L’iniziativa è stata lanciata oggi a Montecitorio, nell’ambito ...

Ornella Vanoni : "Dormo nello stesso letto con un 36enne - ma solo per Parlare : a 80 anni il sesso non riempe il cuore" : “Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni”, confessa Ornella Vanoni sulle pagine del Corriere della Sera.“A 60 anni, ho preso una di quelle tranvate… Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido e permaloso, io sono ironica, può immaginare il disastro”.Eppure, al di là delle delusioni ...

