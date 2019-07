Mondiali di canottaggio U23 – Prima giornata di gare a Sarasota | subito due finali per

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L’Italia, impegnata in sette specialità, volain finale con due barche, quattro con Under 23 e due senza Pesi Leggeri maschili NelladiaiUnder 23 di(Florida, Stati Uniti), l’Italia, impegnata in sette specialità, volain finale con due barche, quattro con Under 23 e due senza Pesi Leggeri maschili. Passa il turno anche il quattro di coppia Under 23 maschile, che va in semifinale, mentre vanno ai recuperi quattro senza Under 23 maschile e singolo, due senza e quattro senza Under 23 femminili. Per quanto riguarda isti, è finale con il miglior tempo per il quattro con Under 23 maschile di Mirko Cardella, Matteo Della Valle, Nunzio Di Colandrea, Matteo Sandrelli e Filippo Wiesenfeld al timone: pimpante sin dalle prime battute, la barca azzurra si piazzaal comando, tenendo a bada il Sudafrica che, come le altre ...

