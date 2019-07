Jesolo | all’aperitivo pagano anche lʼacqua per il cane

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) È di nuovo uno scontrino postato su Facebook a far partire la polemica. A, secondo ciò che viene raccontato sul post di due utenti e poi riportato dal Tg Com, insieme al calice di prosecco e allo spritz per l’aperitivo in spiaggia, il titolare del locale avrebbe fatto pagare ai due clienti30 centesimi per una ciotola d’acqua per il. Un attimo e gli insulti social sono partiti immediatamente.se c’è da dire che la Rete si è divisa molto sul giudizio: molti i commenti indignati, ma tra le voci,qualcuna in difesa dell’esercente. La spiegazione di quei trenta centesimi, insomma, per qualcuno, c’è: quella cifra, secondo un testimone oculare, non sarebbero stati per l’acqua, bensì per il contenitore di cartone utilizzato dal locale sulla spiaggia. «Vergognatevi tutti – scrive – una grande perdita di tempo ed energie per una famiglia onesta ...

