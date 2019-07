Real Madrid – Zidane torna sul caso Bale | l’allenatore dei blancos fa chiarezza | “non ho

Zidane-Bale - continua il botta e risposta in casa Real Madrid : ”Voglio essere molto chiaro riguardo alla situazione che coinvolge Gareth. Per prima cosa, non ho mancato di rispetto a nessuno, men che meno a un giocatore. Ho sempre detto che i giocatori sono l’aspetto più importante del calcio e io starò sempre dalla loro parte”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, situazione delicata con Bale con il gallese che ormai è un separato in casa. ...

HAZARD - 50 E "PANCETTA" PER IL DEBUTTO Real MADRID/ E Marcelo provoca "Meglio Neymar" : HAZARD, maglia numero 50 e 'pancetta' al DEBUTTO col REAL MADRID: la 'maledizione' del Gordo. E Marcelo provoca: 'Meglio Neymar'.

Il Real Madrid punta Neymar : offerta folle al PSG più Gareth Bale : Il Real Madrid vuole Neymar: i blancos pronti ad offrire Gareth Bale più una proposta cash per convincere il PSG Neymar è sempre più lontano dal PSG. Il giocatore ha espresso più volte la volontà di lasciare Parigi e il suo staff sta cercando in tutti i modi di trovargli una nuova sistemazione. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma dopo l’affare Griezmann difficilmente i blaugrana potranno sborsare i 200 milioni chiesti ...

Real Madrid - la nuova offerta per Neymar è super : 90 milioni e un giocatore [DETTAGLI] : Novanta milioni più Gareth Bale. E’ la maxi-offerta che il Real Madrid avrebbe recapitato al Paris Saint-Germain per Neymar. Stando a quanto rivela il Mundo Deportivo l’offerta sarebbe stata presentata un paio di settimane fa all’intermediario israeliano Pini Zahavi. Neymar preferirebbe tornare al Barcellona conoscendo già il club, la città e avendo il consenso dei ‘senatori’ della squadra, a cominciare da Leo ...

L’uomo del giorno – Emilio Butragueno - la stella del Real Madrid soffia 56 candeline : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importanti per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi del Real Madrid, è il compleanno della stella Emilio Butragueno. Ex calciatore dotato di grande qualità dal punto di vista tecnico, soprannominato “El Buitre” ovvero l’Avvoltoio. La sua carriera è legata ai colori Blancos, è stato grande protagonista ...

Real Madrid – Zidane ‘caccia’ Bale - la replica dell’agente del gallese è durissima : “è un ingrato” : L’agente dell’esterno gallese ha risposto duramente alle parole di Zidane, che ha dato chiaramente il benservito a Bale Zidane chiama, l’entourage di Gareth Bale risponde. Dopo le durissime parole del manager del Real Madrid, è arrivata la piccata risposta di Jonathan Barnett, agente dell’ex calciatore del Tottenham. LaPresse/EFE Interrogato sulle dichiarazioni del francese, il procuratore ha espresso il proprio ...

Real Madrid - Zidane cancella Bale : “non c’è più posto per lui - se andrà via domani sarà ancora meglio” : L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese. LaPresse/EFE Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua ...

Real Madrid - Zidane dà il benservito a Bale : “Se parte domani è meglio” : Gareth Bale “non è stato chiamato perché penso che il club stia tentando la sua partenza ed è per questo che non ha giocato, vedremo cosa succederà in questi giorni”. Così Zinedine Zidane in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern nella partita valida per l’Icc, riportata dai media spagnoli. Zidane ha poi aggiunto, a proposito della partenza di Bale: “Non ho intenzione di parlarne, vediamo, se è domani, ...

Dalla Spagna : ” Il Real Madrid non riesce a sfoltire la rosa - Zidane chiede rinforzi” : Il quotidiano spagnolo El Pais critica il Real Madrid. Nonostante i tanti acquisti, quello di Hazard su tutti, la società spagnola non riesce a cedere e di conseguenza fatica ad acquistare altri calciatori richiesti da Zidane. Nell’elenco di quelli in partenza c’è anche James, con lui anche Isco, Ceballos, Mariano, Brahim, Vallejo, Vazquez e Mayoral. Leggi anche : Novità Icardi-Napoli, l’entourage a R KK: “La Juve non è la ...

Real Madrid - Zidane esce allo scoperto : “Pogba? Abbiamo una strategia e la seguiremo” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato alla vigilia del match con il Bayern Monaco, soffermandosi anche su Pogba Il Real Madrid si prepara a scendere in campo domani, sfidando il Bayern Monaco nella International Champions Cup. Un appuntamento importante nel precampionato dei blancos, utile per valutare il livello raggiunto dalla squadra dopo i primi giorni di lavoro. AFP/LaPresse Sulla partita e sul mercato si è soffermato in ...

Marca : “James può anche rimanere al Real Madrid” : anche Marca si allinea su quanto abbiamo riportato da As. James Rodriguez è in vacanza fino al 29 luglio, quando dovrà fare ritorno nel Real Madrid. Per il colombiano il Real Madrid non ha fretta. Sa che il mercato è molto lungo e che ci sono ancora molte settimane per aggiustare i pezzi e bilanciare il saldo delle vendite e degli acquisti. L’opzione di un trasferimento come richiesto dal Napoli è impossibile. E il Napoli lo sa dal ...

Video – Atletico Madrid : “Nessun contatto con il Real per James Rodriguez” : Dopo le dichiarazioni di oggi pomeriggio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche il numero uno dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo è intervenuto sulle voci di mercato che vorrebbero James Rodriguez in dirittura d’arrivo: “L’Atletico è sempre interessato ai grandi calciatori e James Rodriguez lo è, ma non siamo in contatto con il RealMadrid per lui. È ovvio che i grandi giocatori interessino tutto il mondo, ...