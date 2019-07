Nostalgia dell' Oroscopo di Simon & the Stars? Ecco di nuovo la settimana secondo

Che Nostalgia con «il tempo delle mele» - : Massimo Bertarelli In novembre avrà cinquantatré anni, Sophie Marceau, un tempo popolarissima, non solo in Francia. Una carriera cominciata molto presto, nel 1980, a nemmeno quindici anni, con Il tempo delle mele (21.30 TV8), un successo inatteso, che fu replicato nei due episodi successivi, nell'82 e nell'88. Poi diversi film in costume (Eloise, la figlia di D'Artagnan, Braveheart - Cuore impavido, Anna Karenina) fino all'ultima grande ...

Ambra Lombardo ha Nostalgia della vecchia vita : Mi manca raccontare - spiegare - insegnare : La ex gieffina ha cambiato vita, ora si dedica totalmente al mondo dello spettacolo, alla moda e al suo fidanzato Kikò. Ma ogni tanto il passato torna a bussare alla porta e i ricordi creano malinconia. Fare l’insegnante è un lavoro bellissimo ma molto impegnativo. Secondo il vocabolario Treccani il compito di una maestra è “far sì, con le parole, con spiegazioni, o anche solo con l’esempio, che qualcun altro acquisti una o più ...

La partita della ‘Nostalgia’ : in campo Serie A e Liga anni ’90 e 2000 : Si avvicina una serata speciale per i tifosi ‘nostalgici’, andrà infatti in scena domani alle ore 20 all’Orogel Stadium di Cesena una partita che metterà di fronte Serie A e Liga degli anni ’90 e 2000. La manifestazione prende il nome di Operazione Nostalgia, in campo da una parte la squadra Stars, con campioni della Serie A italiana come Del Piero, Recoba, Davids, Aldair, fino a Chevanton e Hubner, di fronte LaLiga ...

Nostalgia delle audiocassette? Un player bluetooth riproduce l'intramontabile 'nastro' : Il suono degli anni '80 recuperato dalla Ninm Lab che ha lanciato su Kickstarter il player ispirato al Walkman ma con connettività 5.0

Da Budapest a Lubiana : viaggio tra i caffè della Nostalgia comunista : In principio fu “Goodbye, Lenin!”. Qualcuno ricorda il film che racconta la storia di Christiane, una donna fragile e malinconica che si risveglia dal coma dopo la caduta del...

Grease - su Canale 5 una serata all’insegna della Nostalgia in compagnia di John Travolta e Olivia Newton-John : È inequivocabilmente una serata nostalgia quella che offre stasera Canale 5 alle 21.20 con Grease, il celebre musical del 1978 diretto da Randal Kleiser, con John Travolta e Olivia Newton-John. La nostalgia però non è solo quella che proverà la generazione di cinquantenni, a cui un film che avranno visto al cinema quarant’anni fa attiverà ricordi e sensazioni della loro adolescenza. La nostalgia è l’elemento quintessenziale di un film tutto ...

Le stelle di Operazione Nostalgia e della Liga si sfidano su DAZN : Dove vedere Operazione Nostalgia Stars LaLiga Legends Tv streaming – Alessandro Del Piero, Fernando Hierro, Edgar Davids, Fernando Morientes, Aldair, Serginho, Gaizka Mendieta, Alvaro Recoba e Gianluca Zambrotta sono alcune delle leggende internazionali, tra cui sette campioni del mondo, che sabato 6 luglio torneranno in campo nella sfida tra Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends. […] L'articolo Le stelle di Operazione ...

