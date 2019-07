Lorenzo Riccardi dopo il lutto | il suo ringraziamento speciale

Fonte : lanostratv

(Di martedì 23 luglio 2019) Uomini e Donne:ringrazia i fan per l’affetto ricevuto Ieri è stata una giornata particolarmente triste per. Il motivo? Per i pochi che ancora non lo sapessero, è venuta a mancare la sua amatissima nonna. Ovviamente i fan del Trono Classico di Uomini e Donne, appena sono venuti a conoscenza di questa brutta notizia, si sono riversati sui profili social dell’ex tronista per fargli sentire la loro vicinanza in questo bruttissimo momento. E a distanza di 24 ore da questoha rotto poco fa il silenzio, pubblicando un video su instagram per ringraziare tutti per l’enorme affetto ricevuto, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Buongiorno ragazzi, come avete visto purtroppo è venuta a mancare mia nonna però visto che mi siete stati tanto vicino vi volevo ringraziare…Mi avete scritto tanti ...

