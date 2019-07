Di Maio apre al mandato zero | tutto pur di non dire “terzo”

Fonte : wired

(Di martedì 23 luglio 2019) In un video pubblicato sui suoi canali social Luigi Diha introdotto un nuovo topos letterario del Movimento 5 stelle. Un’entità destinata a diventare un grande classico. Si chiama “” e si affianca al surreale vocabolario grillino, estinto o meno che sia: dall’“uno vale uno” alla “scatoletta di tonno”. Significa che se sei consigliere comunale o di municipio e, nelseguente, ti candidi a sindaco ma non vieni eletto (se sei del Movimento, fra l’altro, è molto probabile che finisca così ma non per colpa tua) riparti da uno. O da. Non si sa. Nel senso: se alle urne ti va male e al massimo ti spetta il solito, noioso seggio in consiglio, il primo“non vale”, come spiega Di. Si ricomincia. Se invece vieni eletto sindaco, la matematica torna alla sua normalità e dapassi addirittura a due mandati. Quindi si tratterà del tuo ultimo quinquennio ...

AnnalisaChirico : Se Salvini 1 si atteggia a premier e scavalca Conte, 2 si fa la ‘sua’ manovra con sindacati&imprese 3 legittima un… - grandebluff : non so se ridere o piangere, nel dubbio VOMITO...Di Maio apre al mandato zero, che poi sarebbe il terzo… - MilanoCitExpo : Di Maio apre al mandato zero, che poi sarebbe il terzo #DipartimentoInnovazioneTecnologia -