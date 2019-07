Boxe in lutto | Maxim Dadashev è morto | letali i colpi subiti contro Matias nel match di

Fonte : oasport

Il mondo della boxe è in lutto in seguito ai bruttissimi colpi subiti venerdì scorso durante il match perso da Maxim Dadashev contro Subriel Matias. Il 28enne russo era salito da imbattuto sul ring dell'MGM National Harbor di Oxon Hill (Maryland, USA) per affrontare il portoricano in un match valido per il torneo eliminatorio che avrebbe condotto al match per il titolo mondiale IBF dei pesi superleggeri. Il russo è stato messo in ginocchio più volte dall'avversario e durante l'undicesimo round il suo allenatore Buddy McGirt ha deciso di gettare la spugna, il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale e sono stati immediatamente riscontrati dei seri danni cerebrali che hanno condotto purtroppo al decesso comunicato dallo stesso coach nella giornata odierna. Dadashev lascia la moglie e un figlio nel peggior modo possibile.

