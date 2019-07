Amichevoli | i risultati di oggi | bene il Lecce | pioggia di gol per lo Spezia

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Seconda uscita stagionale per ildi Liverani, in ritiro a Santa Cristina Val Gardena. I salentini hanno sconfitto per 6-0 il St.Georgen, formazione che milita in Eccellenza. Protagonisti La Mantia e Lapadula con una doppietta a testa, un’autorete e il gol di Quarta completano lo score. Soddisfatto Liverani: “Queste gareservono per ritrovare un po’ la confidenza con il campo – ha detto il tecnico -. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti nella preparazione, ed è importante mettere minutaggio e migliorare la conoscenza tra i ragazzi e per quello che chiedo a loro”. “Normale che ora i carichi di lavoro si facciano sentire e che le gambe – ha aggiunto – non girino come dovrebbero, però, i ragazzi si impegnano e si è vista qualche buona giocata. Credo che da questa uscita si possano trarre delle buone ...

Laerte9999 : RT @jason05_: Ripetete con me: Prendere sul serio le amichevoli, i risultati delle amichevoli, i test che vengono fatti in questo periodo d… - fantapiu3 : #Inter ancora alle prese con il mercato soprattutto in uscita mentre in entrata si cercano degli attaccanti, i risu… - _serendipity09 : RT @jason05_: Ripetete con me: Prendere sul serio le amichevoli, i risultati delle amichevoli, i test che vengono fatti in questo periodo d… -