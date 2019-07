Traffik | il trapper condannato resta in carcere a Roma | i genitori non lo vogliono a casa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il Tribunale digli ha concesso di scontare ai domiciliari la condanna a due anni e mezzo per aver aggredito e rapinato alcuni fan ma i suoino. E l’hanno lasciato in. È quanto successo alno, 23 anni, all’anagrafe Gianmarco Fagà: assieme all’amico e collega Gallagher (Gabriele Magi, 25 anni) si era scagliato contro alcuni fan che li avevano fermati alla stazione Termini per chiedergli un autografo, gesto punito con una condanna a due anni e mezzo diper lui e due anni e tre mesi per Gallagher. Entrambi figli della borghesia dei Parioli, i due giovani hanno un passato di eccessi, violenze e trasgressioni: le loro canzoni sono infatti un continuo rimando a droga, armi, macchine di lusso e gang.. Motivo per cui ora, a differenza di Magi, Fagà non è ancora tornato adal. Come riferisce Il Messaggero, il padre ...

