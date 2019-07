Si risveglia il vulcano Ubinas in Perù | emissione di fumo e ceneri | in pericolo la salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Esplosioni,di una colonna die dispersione di una grande quantità di: ilperuvianoè tornato in attività da venerdì scorso. A causa della persistenza del fenomeno, spiega l’agenzia di stampa peruviana Andina, il governo ha decretato lo stato di emergenza in 3 dipartimenti meridionali (Moquegua, Arequipa e Tacna) e secondo un rapporto del Centro di operazioni di emergenza nazionale, è inladi almeno 30mila persone che vivono vicino al. La radio Atb Digital ha riportato che lesono cadute anche su 4 municipi della provincia boliviana di Jose’ Manuel Pando, creando un’emergenza sanitaria e allarme nelle popolazioni. Le autorità peruviane hanno distribuito maschere alla popolazione e stanno elaborando un possibile piano di evacuazione in caso di peggioramento della situazione. Parte della popolazione ...