Sharon Stone parla del suo dramma con l' ictus | Ho perso tutto | mi sono serviti 7

(Di lunedì 22 luglio 2019), nel corso di un evento benefico per sensibilizzare sulla salute del cervello femminile, hato dei retroscena del momento più brutto della sua vita: l’che l’ha colpita nel 2001 e gli anni successivi all’attacco. “Tutti mi hanno trattato in modo scortese e brutale. Sia le mie colleghe sia il giudice che ha trattato il caso dell’affidamento di mio figlio”, racconta a Variety.“Mia madre e mia nonna hanno avuto un. Io ho avuto un gravecon nove giorni di emorragia cerebrale. Non credo che nessuno capisca quanto sia pericoloso unper le donne e quello che serve per riprendersi, io ci ho impiegato sette anni”,racconta. “Se avete un forte mal di testa, dovete correre in ospedale. Io ho aspettato tre o quattro giorni e quandofinita sotto i ferri avevo l′1% di possibilità di ...

