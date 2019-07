Papà gioca in mare con i tre figli | un’onda improvvisa gli rompe il collo e lo uccide

USA - giovane Papà muore in mare mentre gioca con i figli : un'onda gli ha rotto il collo : Lee Dingle, papà di 37 anni, è morto in un terribile incidente in mare sotto gli occhi dei suoi figli. mentre era in acqua, è stato travolto da una violenta onda che gli ha rotto il collo. L'uomo, originario della città di Raleigh (capoluogo della contea di Wake e capitale dello Stato della Carolina del Nord), si trovava sulla spiaggia di Oak Island, nota destinazione balneare della contea di Brunswick (sempre in North Carolina). La moglie ...

Bambino cammina sul cornicione di un palazzo di 4 piani (mentre il Papà gioca alle slot) : Il fatto è avvenuto a tarda notte nel centro di Livorno. Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata da un vicino di casa

Papa Francesco scatenato contro Matteo Salvini : "Sì alle armi - no agli immigrati" - che carta si gioca : Come ogni giorno, o quasi, ecco che Papa Francesco martella contro le politiche di Matteo Salvini in tema di immigrazione. Il Pontefice punta il dito nel corso di una riunione in Vaticano dedicata alle organizzazioni che aiutano le Chiese orientali. Bergoglio si indigna per il fatto che i porti euro