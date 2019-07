Concessi i domiciliari all' ex Governatore lombardo Roberto Formigoni

Roberto Formigoni lascia il carcere : Concessi i domiciliari : Roberto Formigoni ai domiciliari. L’ex governatore della Lombardia condannato in via definitiva per corruzione nel caso Maugeri lascia il carcere di Bollate a 5 mesi esatti dal suo ingresso nel penitenziario milanese. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa di Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi, richiesta su cui il procuratore generale si era espresso ...

