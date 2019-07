Calciomercato Juventus | una big inglese piomba su Kean | offerta monstre

Calciomercato Juventus - Rai Sport : 'Sarri preferirebbe Gabriel Jesus o Lukaku' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Potrebbero infatti arrivare dei cambiamenti molto significativi nel reparto offensivo del club bianconero. Gonzalo Higuain è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, avendo segnato un bellissimo gol al Tottenham, nella prima uscita della Juventus. Nonostante questo, il "Pipita" non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, il quale ...

Calciomercato Juventus: nuova pista per Paulo Dybala, il cui futuro è sempre più lontano dalla Juve. Secondo la stampa spagnola l'attaccante argentino attende il ritorno dalla Copa America per poter fare un faccia a faccia con il nuovo tecnico Maurizio Sarri e capire quale collocazione avrà nel nuovo progetto della Juventus. Calciomercato Juventus: per Dybala […]

Calciomercato Juventus - Chiesa : possibile accelerata con l’aiuto del giocatore : Il Calciomercato della Juventus torna a muoversi su Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Fiorentina è un pallino di Paratici e piace parecchio anche a Maurizio Sarri che con lui completerebbe la batteria di esterni. La settimana appena iniziata potrebbe essere molto importante per la trattativa. E’previsto infatti un incontro tra l’Under 21 e Rocco Commisso, neo patron dei viola, per parlare del futuro. I bianconeri aspettano e nel ...

Calciomercato Juventus- Come trapelato nelle ultime ore, e come riportato dalla stampa francese, il PSG sarebbe pronto a puntare forte su Dybala qualora l'addio di Neymar dovesse concretizzarsi realmente. La Juventus, dal canto suo, sarebbe pronta ad aprire alla trattativa dinanzi ad un'offerta cash da circa 100 milioni di euro. Cifra che il PSG potrebbe […]

Calciomercato Juventus News/ Sarri annuncia rinforzi - ma prima... - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, Sarri annuncia nuovi acquisti ma prima paratici deve provare a vendere i tanti esuberi della rosa, come Higuain.

Calciomercato Juventus : Higuain - Kean - Mandzukic - ne resterà soltanto uno : Il nodo centravanti tiene banco per il Calciomercato della Juventus. Moise Kean, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic si giocano un solo posto. Sarri su questo ha le idee molto chiare, vuole due “9” di ruolo, non di più e visto che continua il corteggiamento per Mauro Icardi al momento la rosa ne conta due di troppo. Il Pipita, osannato dai tifosi, è il primo della lista dei cedibili. Il suo contratto è troppo oneroso e la Roma spinge forte ormai ...

Calciomercato Juventus - Dybala e Matuidi eventuali contropartite per Neymar (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Neymar, fortissimo attaccante brasiliano che ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Il giocatore sudamericano, infatti, non è in buoni rapporti con Leonardo e non si è mai ambientato a Parigi. Il padre - che è anche il suo agente - starebbe prendendo dei contatti con alcune big europee, tra le quali ci ...

Calciomercato Juventus – L'avventura di Maurizio Sarri alla Juventus è appena iniziata, ma l'allenatore ex Chelsea ha le idee molto chiare. Stando a quanto filtra oltremanica, l'allenatore toscano ha chiesto a Paratici e soci un nuovo elemento per rinforzare la rosa bianconera. A riportare la notizia è il Mirror, secondo cui dopo l'esperienza ai blues, […]

Calciomercato Juventus: per il centrocampo i nomi vagliati da Paratici rimangono Pogba e Milinkovic Savic. Il dirigente bianconero vorrebbe uno dei due per far fare il salto di qualità alla linea mediana: Lotito lo sa e fa il prezzo per il serbo, richiesto anche da Psg e Manchester United. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, […]

Calciomercato Juventus News/ Per Don Balón può decollare Neymar - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, la Vecchia Signora ha fissato il prezzo di Matuidi, centrocampista della nazionale francese, ultime notizie,

Calciomercato Juventus – Novità importanti sul fronte cessioni in casa bianconera. La società di Corso Galileo Ferraris ha in mente un solo obiettivo, provare a snellire la rosa, così da poter tentare l'assalto all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Sulla lista dei possibili partenti, ci sono due argentini: il primo è Gonzalo Higuain, sul quale si registra […]

Calciomercato Juventus - Dybala : possibile incontro con lo United - Matuidi potrebbe restare : Il Calciomercato della Juventus inizia a guardarsi in casa per capire come sviluppare le prossime mosse in uscita. Dopo i grandi acquisti già arrivati a Torino qualcuno potrebbe essere sacrificato. Incerto è al momento il futuro di Paulo Dybala che continua ad essere nel mirino del Manchester United, in programma ci sarebbe anche un incontro. Sembrava fuori dai giochi Blaise Matuidi ma la situazione intorno al francese sembra stia cambiando ...

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar alla Juventus - non sarebbe solo fantamercato : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate dalla Spagna, Neymar ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain (club nel quale non si è mai ambientato), per proseguire la sua carriera in un top club europeo. La prima scelta dell'asso brasiliano sarebbe il Barcellona, la squadra che lasciò due anni fa per mostrare al mondo di poter competere con Lionel Messi ...