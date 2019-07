Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Riccardo Palleschi L'ex concorrente del GF,, ha svelato ai suoi fan di essere stato colpito da unmaligno e di aver vinto la battaglia L'ex gieffino, tramite un post Instagram, ha raccontato di aver combattuto e vinto una battaglia contro unmaligno. Dopo essersi allontanato dalla tv, il concorrente della prima edizione del GF, ha svelato di aver trascorso gli ultimi mesi nella difficile lotta contro la malattia. Lo ha annunciato scherzandoci su, pubblicando la sua foto da invecchiato grazie a FaceApp. L'immagine, in realtà, non è stata pubblicata per seguire la tendenza social del momento quanto piuttosto per trasmettere un messaggio molto più profondo. Perquell'immagine da invecchiato è una liberazione, una speranza, dal momento che purtroppo non tutti coloro colpiti dal cancro arrivano ad ...

Italia_Notizie : Il dramma di Lorenzo Battistello: 'Avevo un tumore' - franbellino : «Ho scoperto di avere un tumore maligno!», il dramma dell'ex gieffino Lorenzo Battistello - UrbanPost - zazoomblog : Lorenzo Battistello svela il dramma dopo il Grande fratello - #Lorenzo #Battistello #svela #dramma -