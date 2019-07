Scoperchiati gli ossari del cimitero teutonico Il caso Orlandi è ancora

Fonte : agi

(Di sabato 20 luglio 2019) "Ilassolutamente aperto". Così il genetista della famiglia, Giorgio Portera all'uscita dal, dove oggi sono stati aperti i due, dove si ipotizza possano trovarsi resti riconducibili a Emanuela, la 15enne figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. I dueerano stati individuati in un'area attigua alle tombe delle principesse Sophie von Hohenlohe e Carlotta Federica di Mecklenburgo, morte nel XIX secolo. I due sepolcri, aperti lo scorso 11 luglio su richiesta della famigliadopo una segnalazione anonima, erano stati trovati vuoti. Oggi sono stati portati alla luce i resti presenti nei dueper essere sottoposti a una prima valutazione in loco secondo "protocolli riconosciuti a livello internazionale" anche se, ha reso noto il direttore 'ad interim ...

