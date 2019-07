Cinquant' anni dopo la prima volta tutti vogliono tornare sulla Luna

Paramount Network - programmazione speciale per celebrare il Cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network propone una programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna

Il quarto album in studio dei Doors compie Cinquant’anni : Il quarto album in studio dei Doors, The Soft Parade, fu il quarto di fila che entrò nella top ten album quando fu pubblicato 50 anni fa esatti, il 18 luglio 1969. Nonostante contenga una delle più grandi hit della band- “Touch Me”- rimane l’album più estremo della carriera dei Doors grazie agli arrangiamenti con archi e ottoni che abbelliscono molte tracce. Per commemorare il 50esimo anniversario, Rhino reinventa The Soft Parade in un cofanetto ...

Andrea Camilleri - il ricordo di artisti e amici : “Tra Cinquant’anni nessuno come lui” : Libri, teatro, radio, Tv: Andrea Camilleri è stato lo scrittore per eccellenza dei linguaggi e delle "interferenze". Nelle testimonianze di Lorenzo Pavolini, Davide Iodice, Paolo Di Paolo e Michele Rossi, una carrellata di riflessioni e aneddoti che raccontano la figura di un intellettuale complesso, come è stato l'inventore del commissario Montalbano.Continua a leggere

Cinquanta anni fa l’uomo sulla Luna. E tutto cambiò Oggi gratis lo speciale di 7 : Martedì il primo speciale del nuovo 7, dedicato all’impresa degli astronauti Usa Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20 luglio di 50 anni fa

Alpha e i Cinquant’anni dall’allunaggio : si parte con Apollo : l’uomo sulla Luna e Expedition : l’uomo sulla Luna : Alpha festeggia i cinquant’anni dall’alLunaggio con una programmazione speciale: si parte con Apollo: l’uomo sulla Luna e l’esclusivo Expedition: l’uomo sulla LunaIl 20 luglio 1969 venne scritto un pezzo di storia dove, per la prima volta nella storia, due astronauti della missione Apollo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, misero piede sulla Luna. Sono passati cinquant’anni dall’alLunaggio e, in occasione ...

Cinquanta anni fa l’uomo sulla Luna. E tutto cambiò Domani gratis lo speciale di 7 : Martedì il primo speciale del nuovo 7, dedicato all’impresa degli astronauti Usa Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20 luglio di 50 anni fa

A Cinquant'anni dall'allunaggio riparte la corsa allo spazio (con nuovi protagonisti) : “L’Aquila è atterrata”: il 20 luglio di 50 anni fa le parole del comandante Neil Armstrong arrivarono nitide al centro di controllo della Nasa a Houston e da lì rimbalzarono sulle tv e le radio di tutto il mondo, in un entusiasmo che molto probabilmente non è stato ancora eguagliato da nessun’altra impresa umana. Quelle immagini in bianco e nero annunciavano un futuro luminoso e quasi ...

Ford Capri - festeggia Cinquanta anni la coupé da famiglia : Ford decise di entrare nel segmento di mercato delle coupé da famiglia con un certo ritardo; consapevoli che ormai pochi genitori decidevano di procreare più di due figli, le...

Cinquanta mostre per cinquant'anni: Les Rencontres de la photographie d'Arles compiono mezzo secolo

Nuoro - uomo di Cinquant'anni si suicida per una sua foto hard divenuta virale. Era ricattato : Una foto hard che circola sui social e che diventa tentativo di estorsione per un artigiano nuorese di 50 anni. Quindi la vergogna e la disperazione fino al suicidio, non prima di aver raccontato la...

Nicole Kidman, 50 anni da diva

I miei primi Cinquant’anni e i tormentoni inutili di questa estate : Sono nato il 2 giugno del 1969. Domani, se state leggendo il primo di giugno del 2019, compirò cinquant'anni. Mi impressiona anche solo scriverlo. Cinquant'anni. Domani, inoltre, vedi sopra, saranno anche cinquant'anni che è morto il mio fratello gemello, Francesco. Ho già raccontato questa storia, all'epoca non c'erano le ecografie, e rimase strozzato dal cordone ombelicale. Questo ha fatto di me un gemello senza gemello, un sopravvissuto, e ...