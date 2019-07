Pesta gli agenti e spara a raffica Immigrato ferisce carabiniere

Anticipazioni TemPesta d'amore dal 21 al 27 luglio : Xenia spara accidentalmente a Denise : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, giunta ormai alla sua sedicesima stagione. Le trame in questione si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 luglio, su Rete 4, alle ore 19:30. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'adozione di Felicitas da parte di Michael e Natascha, sulle indagini di Christoph per incastrare Xenia e sul ferimento ...

Maltempo Alto Adige - temPesta Vaia : raccolta metà degli alberi schiantati : 1,5 milioni di metri cubi di legname schiantato su 5.918 ettari di territorio, pari all’1,7% della superfice boschiva totale dell’Alto Adige. Questo il bilancio aggiornato dei danni provocati dalla tempesta Vaia che, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, ha colpito la Provincia di Bolzano con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 130 km/h. La Ripartizione foreste ha pubblicato un Report aggiornato con 68 pagine che sviscerano nei ...

TemPesta Barry negli USA - rischio inondazioni in Louisiana : Trump : “Prestate attenzione” : Il presidente Donald Trump ha avvertito su Twitter del “grande rischio di forti inondazioni in gran parte della Louisiana e in tutta la costa del Golfo“, chiedendo alla popolazione di “prestare attenzione”. La Louisiana sta affrontando in queste ore gli effetti dell’ex uragano Barry, tra inondazioni e blackout. L'articolo Tempesta Barry negli USA, rischio inondazioni in Louisiana: Trump: “Prestate ...

TemPesta d'amore - spoiler al 20 luglio : Natascha e Michael vorranno adottare Felicitas : Le anticipazioni della nota soap opera tedesca Tempesta d'amore riguardano entusiasmanti novità che interessano i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 14 a sabato 20 luglio, Joshua, Denise e Annabelle cercheranno di scoprire tutta la verità sulla morte di Henning. Poi il figlio di Robert troverà un messaggio in segreteria ricevuto da Henning. Nel frattempo Valentina sarà notevolmente turbata dalla complicata ...

Maltempo in Puglia - vento devastante sulle Murge : raffiche di 115km/h. TemPesta a Taranto - gru abbattuta in mare - operaio disperso [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo è arrivato veemente anche in Puglia in serata: violenti nubifragi e forti grandinate hanno colpito le Murge, ma la situazione più critica è a Taranto. La città del Golfo è stata investita da un violento temporale con un’impressionante Shelf Cloud che ha innescato una vera e propria Tempesta. Per via delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stata ...

Firenze - nigeriano senza biglietto Pesta capotreno e viene arrestato : Salvatore Di Stefano Vittima della furia dell'africano, un 43enne pluripregiudicato, anche un carabiniere fuori servizio che era corso in aiuto del capotreno. L'uomo è stato arrestato mentre tentava di fuggire Un nigeriano di 43 anni, regolare sul territorio italiano ma pluripregiudicato, è finito in manette ieri sera con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lo straniero poco prima infatti aveva aggredito un ...

Anticipazioni Il Segreto al 19 luglio : Alvaro viene Pestato a sangue - Elsa lo soccorre : Saranno puntate ricche di novità e colpi di scena quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto dal 15 al 19 luglio. In tale settimana, infatti, Julieta e Saul riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie davanti ai propri cari. Problemi in vista per Alvaro che verrà pestato a sangue da alcuni malviventi, rendendo necessarie le immediate cure di Elsa. Il dottore si troverà così a spiegare alla sua ...

Temptation Island 6 – Terza puntata del 8 luglio 2019 – Aria di temPesta tra le coppie. : Terzo appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua sesta edizione e nella collocazione del lunedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island | Terza puntata 8 luglio 2019 Ci sarà un grosso colpo di scena già all’inizio: Nunzia e Arcangelo, dopo il falò di confronto […] L'articolo Temptation Island 6 – Terza puntata del 8 luglio 2019 – Aria di tempesta tra ...