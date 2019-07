Governo | Renzi | ‘tanto rumore per nulla | poltrone non le lasciano’

**Governo : Renzi - ‘da Pd subito mozione sfiducia a Salvini - M5S lo salva?’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “C’è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l’esperienza del peggior governo della storia repubblicana. Se i Cinque Stelle lo salvano di nuovo, la vicenda dei rubli sarà per loro come la vicenda Ruby. E avranno perso ogni residua credibilità. L’opposizione deve fare l’opposizione: che altro deve fare Salvini per ...

**Governo : Renzi - ‘da Pd subito mozione sfiducia a Salvini - M5S lo salva?’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “C’è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l’esperienza del peggior governo della storia repubblicana. Se i Cinque Stelle lo salvano di nuovo, la vicenda dei rubli sarà per loro come la vicenda Ruby. E avranno perso ogni residua credibilità. L’opposizione deve fare l’opposizione: che altro deve fare ...

«Asse Renzi-Macron-Di Maio per eleggere von der Leyen» - ira leghista sui cinquestelle : il Governo rischia : «Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifato, preso in giro chiedendoci il sostegno di nascosto e per di più i nostri voti non sarebbero determinanti. A questo punto...

Governo : Renzi - ‘tra Lega e Alitalia - esecutivo a casa’ (2) : (AdnKronos) – Renzi scrive su Salvini e il caso Russia: “Salvini dice di non aver preso un rublo, ma questo è ovvio: se avesse preso soldi dai russi sarebbe stato un reato, corruzione internazionale o finanziamento illecito. Ma già il fatto che i suoi abbiano chiesto soldi ai russi si configura come alto tradimento. è una cosa enorme”. “Vi immaginate cosa sarebbe accaduto se anziché collaboratori di Matteo Salvini, ...

M5s - Renzi : “Il loro modello culturale? È il cialtronismo. L’unico collante del Governo è la paura di perdere il potere” : “Il modello culturale del M5s è basato sul cialtronismo, sul pressapochismo e sull’incompetenza”. Il senatore del Pd Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle dal palco del teatro Elfo Puccini di Milano dove si sono riuniti i Comitati di azione civile “Ritorno al futuro”. “L’unico collante che tiene insieme il governo è la preoccupazione di perdere il potere, per il resto litigano su tutto”. E sul ruolo del premier Conte, Renzi conclude: “Io ho ...

Pd : Renzi - ‘prepariamoci e torneremo al Governo’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “L’algida sobrietà ci ha condannato a sconfitta. Dopo il referendum abbiamo perso la voce. Io voglio capire come abbiamo fatto a perdere e come torniamo a vincere. Loro magari si romperanno prima del previsto e noi intanto prepariamoci per bene, non perdiamo neanche un giorno, e torneremo a governare il Paese”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake ...

Pd : Renzi - ‘prepariamoci e torneremo al Governo’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “L’algida sobrietà ci ha condannato a sconfitta. Dopo il referendum abbiamo perso la voce. Io voglio capire come abbiamo fatto a perdere e come torniamo a vincere. Loro magari si romperanno prima del previsto e noi intanto prepariamoci per bene, non perdiamo neanche un giorno, e torneremo a governare il Paese”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake ...

Governo : Renzi - ‘ha ragione Salvini - così non si va avanti…’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Siamo sempre davanti a un Truman show. Questi litigano dalla mattina alla sera. Ha ragione Salvini: così non si va avanti…”. Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai 1.L'articolo Governo: Renzi, ‘ha ragione Salvini, così non si va avanti…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Che cos'è l'autonomia differenziata - il nuovo banco di prova per il Governo : Il vertice che si terrà oggi a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri interessati e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sarà incentrato tutto sul tema dell'autonomia differenziata, tema sul quale si sono registrate differenze di vedute e che ancora non è dunque approdato in Parlamento. La richiesta di maggiore autonomia è stata avanzata da nove regioni (Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, ...

Migranti - Gentiloni : "Governo preferisce il problema alla soluzione. Ius soli? Non avevo i numeri - Renzi sì" : Dopo l’attacco di Matteo Renzi su Migranti e ius soli, attacco interno al Pd rivolto all’ex ministro degli Interni Marco Minniti e all’ex premier Paolo Gentiloni, quest’ultimo replica per le rime. Renzi: 'Migranti? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato' "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata" In una lettera inviata a ...

Marattin (Pd) : “Occupazione record dal 1977? Non è merito del Governo M5s-Lega - Renzi fece meglio” : Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal 1977 (e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi Marattin, ha spiegato in un video come tale record non sia merito del governo M5s-Lega ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. ...

“Record di occupati in Italia è merito mio” tuona dal canale social Matteo Renzi : “Governo ha vinto con fake news” : Matteo Renzi tuona direttamente dal suo profilo twitter e rivendica il numero di occupati in Italia “Si può continuare con questa montagna di bugie, di fake news, di propaganda? Si può continuare a vivere in una dimensione politica in cui c’è il record di occupati, merito del Jobs Act, e il governo della propaganda nasconde il grande … Continue reading “Record di occupati in Italia è merito mio” tuona dal canale ...

Lotti intercettato : ‘Ho incontrato Giorgetti e Verdini jr. Lega al 35 o Governo avanti. Renzi ha perso il filo dopo referendum’ : Matteo Renzi che dal “4 dicembre non ha ritrovato il filo”, gli incontri con Giancarlo Giorgetti e Francesca Verdini e quindi la previsione sul futuro del governo Lega-M5s. Nelle intercettazioni captate dal trojan installato sul telefono del pm Luca Palamara durante un incontro con Luca Lotti, l’ex sottosegretario dem immagina le strategie politiche future, racconta dei faccia a faccia con il leghista che ha preso il suo posto ...

Scandalo Csm - parla Franco Roberti : 'Governo Renzi tentò di pilotare cariche' : Sono dichiarazioni abbastanza pesanti quelle di Franco Roberti, ex magistrato dell'Antimafia ed Eurodeputato del Partito Democratico, il quale nella giornata del 5 giugno scorso ha pubblicato un post sui social network, precisamente su Facebook, nel quale parla di alcune responsabilità che i dem avrebbero avuto nelle nomine dei magistrati. Il Governo Renzi, secondo la teoria di Roberti, avrebbe avuto delle responsabilità di non poco conto, ...