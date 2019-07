Coldiretti | “Nel 2019 dimezzato il miele in Italia | le api soffrono per i cambiamenti

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) La produzione nazionale diè praticamente dimezzata nella prima parte della campagna produttiva. È quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Ismea che mostrano che quest’anno la sola produzione nazionale didi acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese che in termini economici significa una riduzione dei ricavi per gli apicoltori pari a circa 73 milioni di euro. “A pesare è stato l’andamento climatico anomalo delche – sottolinea la– è stato caratterizzato da primi mesi dell’anno particolarmente siccitosi ai quali ha fatto seguito un maggio freddo e bagnato, un giugno bollente ed ora un mese di luglio segnato nella prima metà da tempeste e temporali con in media più di 10 grandinate violente al giorno e ben 9 trombe d’aria, sulla base della Banca dati ...

