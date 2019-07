Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA. DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ, ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PERTRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE TRA CASILINA E LO SV PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO MA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA TOGLIATTI. POI RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E SU VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO, CODE SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO ANCHE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA. RALLENTAMENTI A TRATTI A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA DA CASTELNO PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE VERSO NAPOLI CI SONO CODE DALLO SV DELLA A24 VERSO NAPOLI E A PARTIRE D DA COLLEFERRO ...

