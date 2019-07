Salvini respinge le proposte di Germania e Francia sulla redistribuzione dei migranti

La Cedu "respinge" Sea Watch Salvini : "I porti restano chiusi" : Angelo Scarano La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso dell'Ong contro l'Italia. Il Viminale: "Confermata scelta di buon senso" La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso della Sea Watch . Di fatto la Cedu , la Corte per i diritti dell'uomo ha rifiutato l'istanza presentata contro l'Italia dall'ong tedesca. Il braccio di ferro tra la Sea Watch e il governo va avanti ormai da qualche giorno. La nave si trova in stand by a 15 ...

Sea Watch - Corte europea respinge il ricorso : no allo sbarco in Italia. Salvini : “Confermata scelta di legalità” : “Anche la Corte europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”. Matteo Salvini dà notizia della bocciatura del ricorso della Sea Watch alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha deciso di non accogliere la sua richiesta presentata ...