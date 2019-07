ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Una foto che sancisce un rapporto di sincerazia ma che potrebbe anche essere un segno del destino. Sul profilo Instagram di Nicolascompare una foto che lo ritrae insieme a Kevin. Il difensore francese del Napoli è infatti un ex compagno dell’ivoriano al Lilla. Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️ Un post condiviso da Nicolas Pepe (@nicolas.pepe19) in data: 18 Lug 2018 alle ore 7:05 PDT I due, racconta il Corriere dello Sport, sono legatissimi. Quando l’8 agosto dell’anno scorsoarrivò a Napoli,gli dedicò parole di affetto: “Fratello mio, ora che te ne sei andato nulla sarà uguale. Spero ci ritroveremo molto in fretta. Aspetterò sempre di fare quello che mi avevi detto: andare in municipio e presentare la richiesta per diventare fratelli”. L'articolo...

napolista : #Pépé e #Malcuit amici fraterni Sul profilo Instagram dell’attaccante spunta una foto che lo ritrae con il calciato… - infoitsport : FOTO - Rumors Pepé, a Napoli ritroverebbe Malcuit: sui social le tracce di una fantastica amicizia - lazio_magazine : SOCIAL - 'Chiederemo in Municipio di essere fratelli', la grande amicizia tra Pèpè e Malcuit -