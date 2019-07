Gli investitori coreani a caccia di asset da valorizzare a Milano

ilsole24ore

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sarà l’Asia a scalzare glianglosassoni come maggiori proprietari di immobili in Italia tra i soggetti esteri? In un mercato frizzante come quello milanese oggi sono in particolare...

